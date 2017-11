SAMUEL STORM/ Under Uomini, Super Rich Kids l'assegnazione di Fedez: una dura prova... (X Factor 2017)

Samuel Storm nonostante una tracheite è probabilmente uno dei concorrenti più forti di X Factor 2017: questa sera si esibirà con il brano Super Rich Kids di Frank Ocean

Samuel Storm X Factor 2017

UN PROBLEMA DI SALUTE NON FERMA SAMUEL STORM

L'ultima puntata dei Live Show di X Factor 2017 non ha evidenziato un grande successo per Samuel Storm, che è inciampato in questo percorso musicale. Il giovane cantante degli Under Uomini si è esibito sulle note di Unsteady degli X Ambassador, ma una brutta tracheite lo ha portato a non brillare. Un punto a sfavore per la categoria di Fedez, che nella prima puntata ha vissuto l'eliminazione di Lorenzo Bonamano. Anche se l'inizio è stato piuttosto incerto, il 19enne è riuscito tuttavia a colpire nel vivo i quattro giudici del programma, conquistandosi un sì secco da parte del coach durante la fase di eliminazione. Ancora una volta Fedez non ha avuto alcun dubbio nel portare avanti il suo pupillo ed a manifestare una forte euforia nei festeggiamenti, tanto che ha rischiato di fare del male a Samuel per via di una spallata alla mandibola.

SAMUEL STORM EMOZIONA TUTTI

Samuel Storm è probabilmente uno dei concorrenti più forti di X Factor 2017 ed è riuscito ad ottenere un forte consenso anche all'ultimo Live Show, nonostante il problema di salute. La sua tracheite ha rischiato infatti di compromettere l'esibizione e non è di certo sfuggita all'orecchio attento di Manuel Agnelli, che alla fine ha confermato la propria ammirazione per le abilità canone del giovane concorrente. La sua performance è infatti riuscita ad emozionare i quattro giudici ed a mostrare in modo chiaro come dietro alla sua performance ci sia anche un notevole studio. Un particolare che ha sottolineato Levante durante il suo verdetto, per un'intensità visibile anche agli occhi di Mara Maionchi. Massima ammirazione, forse piuttosto ovvia, invece da Fedez. Il coach degli Under Uomini non ha nascosto fino ad ora di preferire Samuel rispetto agli altri concorrenti, soprattutto per la sua capacità di trasmettere un passato importante e pesante con il tono della voce.

SAMUEL E' MESSO ALLA PROVA...

Nella terza puntata dei Live Show, Samuel Storm dovrà affrontare un brano difficile. Fedez ha scelto di metterlo alla prova con Super Rich Kids di Frank Ocean, una featurette del 2013 di Earl Sweatshirt. Si tratta di una canzone molto complessa non solo dal punto di vista canoro, ma anche per il trasporto che implica intonarla. Il coach degli Under Uomini ha infatti deciso con questa sua scelta di ridimensionare il giovane concorrente, che a suo giudizio è fin troppo cosciente della sua bravura. Per questo motivo Samuel sarebbe spesso portato a sfidare il giudice ed a scavalcarlo, un impeto che il rapper milanese apprezza ma che allo stesso tempo sente il bisogno di arginare. Quest'analisi tra l'altro è stata fatta dallo stesso concorrente durante uno dei Daily di questa settimana, in cui ha dimostrato di aver compreso la volontà di Fedez di metterlo alla prova. Il giudice tuttavia è convinto che solo Samuel possa affrontare un brano di questa complessità e preferisce puntare sulla presenza sul palco, oltre che sul timbro vocale del suo pupillo.

