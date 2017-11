SEM & STENN/ Gruppi, Electric Feel, l’assegnazione di Manuel Agnelli dopo Marilyn Manson (X Factor 2017)

Sem & Stenn , Gruppi, questa sera a X Factor 2017 si cimenteranno con Electric Feel, il brano che Manuel Agnelli gli ha affidato per continuare a scardinare le certezze del pubblico

Sem & Stenn a X Factor 2017

LA PROVA CON MARILYN MANSON NON CONVINCE MARA MAIONCHI: INFANTILE

Sem & Stenn hanno saputo stravolgere le aspettative dei fan di X Factor 2017 grazie all'ultimo Live Show. La seconda puntata dal vivo del talent di Sky Uno ha messo infatti in luce le potenzialità dei due concorrenti dei Gruppi, che rispetto al loro debutto nel programma stanno proseguendo a passo spedito verso una probabile vittoria. Sulle note di The Dope Show di Marilyn Manson, Sem & Stenn hanno portato sul palco un brano estremo, in grado di permettere ad entrambi di affrontare determinati traumi del passato. La canzone di Manson ha rappresentato un punto focale nel percorso dei due artisti, che si sono quindi maggiormente messi in gioco con quest'assegnazione. Sul palco con una coreografia irriverente, non sono riusciti tuttavia a conquistare tutti i giudici. In particolare non sono riusciti ad arrivare al cuore di Mara Maionchi, che ha giudicato la loro esibizione come 'infantile' rispetto alla versione di Manson.

SEM & STENN CONQUISTANO ANCHE FEDEZ, MA L’ITALIA È PRONTA PER LORO?

I Live Show di X Factor 2017 hanno permesso finora a Sem & Stenn di dimostrare il loro percorso artistico. Il duo sta concretizzando quanto il coach Manuel Agnelli ha visto in loro fin dalla prima performance, ovvero che si tratta di una band in grado di precorrere i tempi qui in Italia. Le abilità dei due concorrenti sono infatti quasi invisibili di fronte agli occhi di fan abituati ad una musica più commerciale, ma il loro è forse l'unico gruppo in grado di strizzare l'occhio allo scenario internazionale. Un dettaglio che non è sfuggito a molti fan, che sui social hanno espresso un forte rammarico nel comprendere quanto il pubblico del nostro Paese non sia pronto ad artisti come Sem & Stenn. Questi ultimi sono consapevoli dei limiti affrontati finora nel confrontarsi con sound poco orecchiabili all'orecchio degli italiani, ma continuano a mettersi in gioco con forte impegno. Hanno conquistato tra l'altro tre giudici su quattro, riuscendo a spingere Fedez ad invidiare la loro presenza nella categoria del giudice rivale.

CON ELECTRIC FEEL SEM & STENN STREGHERANNO TUTTI?

Il Daily di X Factor 2017 ci ha permesso di conoscere la nuova assegnazione per Sem & Stenn, che questa volta si esibiranno con una canzone rock psichedelico e fortemente energico. Si tratta di Electric Feel della band americana MGMT, un brano elettropop del 2007 ed inserito nell'album Oracular Spectacular. Oltre ad essere il secondo singolo della band, è anche il lavoro che ha permesso ai MGMT di conquistare un Grammy Award ed a ricevere una candidatura agli MTV Video Music Award per la sezione Migliore Direzione Artistica in un Video. Dal canto loro Sem & Stenn si sono dimostrati molto felici della scelta di Agnelli, sopratutto perché il testo punta dritto verso una forte intesa fra i due protagonisti. Ritmiche sensuali quindi, per una canzone che potrebbe permettere ai due concorrenti di togliere il titolo di concorrente più sexy a Lorenzo Licitra degli Under Uomini. Almeno secondo la band di Agnelli, che mira a stravolgere i sensi dei fan.

