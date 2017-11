SHAILA GATTA / Anche le veline sanno leggere... il nuovo libro di Antonio Ricci

La napoletana Shaila Gatta, velina mora di Striscia la notizia, legge il nuovo libro di Antonio Ricci, "Me tapiro". Perché anche le veline sanno leggere.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Shaila Gatta, velina mora di Striscia la notizia, ha ricevuto in regalo “Me tapiro”, il nuovo libro autobiografico di Antonio Ricci. La bella napoletana ha voluto condividere con i suoi fan il gradito omaggio che le ha fatto il “padre” di Striscia: “Un modo simpatico per dire Ancora grazie, Antonio, per questo graditissimo regalo. Consiglio a tutti la lettura del nuovo e interessantissimo libro firmato Antonio Ricci! ... una pagina tira l'altra! Preparatevi perché una volta iniziato non riuscirete a chiuderlo! E voi, cosa aspettate? Correte in libreria!”, ha scritto Shaila su Instagram. Il suo post è accompagnato dall’ironico hashtag #anchelevelineleggono. il messaggio è accompagnato da un simpatico video in cui Shaila si cimenta con la lettura del libro senza però riuscire a fermarsi: “Ieri ho ricevuto un regalo bellissimo il nuovo libro “Me tapiro” di Antonio Ricci. Adesso inizio a leggerne una pagina…. voi non potete capire è bellissimo… non riesco a fermarmi…. grazie Antonio”, dice la bella napoletana. Clicca qui per vedere il video

IL VIDEO DI MIKAELA

Anche la velina bionda Mikaela Neaze Silva ha ricevuto il libro di Ricci e anche lei ha condiviso la notizia con i suoi fan: “Vorrei ringraziare tantissimo Antonio Ricci per questo suo libro e capolavoro e per la sua bellissima dedica e per aver creduto in me e per sostenermi tantissimo e…. anche noi veline sappiamo leggere”, dice nel video pubblicato su Instagram. Mikaela ha scherzato sul fatto di aver ricevuto un tapiro e anche lei, come Shaila, scherza sulla capacità delle veline di saper leggere, con l’hashtag #anchenoivelinesappiamoleggere. Clicca qui per vedere il video di Mikaela

