SIRENE/ Anticipazioni del 9 novembre 2017: Yara si sta innamorando di Salvatore?

Sirene, anticipazioni del 9 novembre 2017, su Rai 1. Ares è sempre più deciso a diventare umano, mentre Stefania trova un alleato per smascherare la famiglia di Marica

Sirene, in prima Tv assoluta su Rai 1

LE SIRENE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 9 novembre 2017, andrà in onda il terzo episodio de Sirene la serie, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo la sua offerta di aiuto, Yara è ancora dubbiosa sulla possibilità di ottenere il supporto di Salvatore per riconquistare il cuore di Ares. Irene suggerisce però alla sorella che un atteggiamento più simile a quello degli umani potrebbe avvantaggiarla nella missione. Ancora una volta le Sirene escono in piena notte per il consueto bagno, riuscendo a sollevare le lamentele di Cocozza, che accusa di nuovo Marica di voler informare le autorità del fatto che le figlie non vadano a scuola. Intanto, Stefania si mette in contatto con gli altri sopravvissuti al naufragio di 30 anni prima per scoprire se hanno incontrato Marica. Si mette così d'accordo con Silvia perché scatti una foto alla Sirena nel caso in cui dovesse rivederla di nuovo. Mentre Yara riceve a prima lezione da Salvatore, Marica e Irene raggiungono il comune per ottenere i documenti d'identità, ma capiscono che non sarà un'impresa semplice. Ottenuto il tutto, Marica si presenta a casa dei Cocozza e scopre che Stefania è succube del marito, mentre Salvatore cerca di far capire a Yara che la sua aggressività potrebbe aver spaventato Ares. Carmine invece viene stregato dai poteri di Marica e finisce per farsi scoprire dalla moglie, che lo accusa di tradimento e gli intima di lasciare la casa di famiglia. Elvira infatti deciderà di affrontare la presunta rivale e di intimarle di lasciare il marito. Quella sera, Francesca insiste per portare la sua relazione con Sasà allo step successivo, ma il tritone la ferma, non sapendo che Yara sta osservando tutta la scena. Nei giorni seguenti, Irene riesce ad avvicinarsi di nuovo a Michele ed inizia la scuola, finendo proprio nella sua stessa classe. Silvia invece riferisce a Marica del piano di Stefania, senza mettere in atto il piano di quest'ultima. La giornalista però sta già creando una squadra che la aiuti nel localizzare le Sirene, mentre Ares si rende conto che Yara è cambiata e decide di fare una prima mossa. Secondo Salvatore è avvenuto tutto troppo presto e deve ancora imparare molto, spingendola ad allenarsi nell'ascolto. Nel passato, Irene scopre quali sono le intenzioni di Ares, ma mantiene il segreto con la famiglia. Nel presente, Irene cerca un contatto con Ares, ma i due vengono visti da tutta la scuola che inizia a mettere in giro strane voci sulla ragazza. Più tardi, Irene scopre che Michele ha una grave malattia, mentre Salvatore aiuta Yara a capire meglio come funzionano i sentimenti. Sicuro che Francesca sia un problema risolvibile, il ragazzo decide inoltre di sedurla durante un incontro in un locale, riuscendo alla fine a portarla a letto. Anche se Francesca cerca di non far sapere nulla ad Ares e tenere due piedi in una scarpa, alla fine verrà scoperta da Yara grazie a Salvatore. Nei giorni successivi, Daria e Elena si trovano in acqua perché la sirenetta vuole insegnare all'amica a nuotare. La sua trasformazione viene però scoperta da Stefania.

ANTICIPAZIONI DEL 9 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 3

Convinte che Ares possa ritornare da Yara, le Sirene inizieranno a fare di tutto per allontanare Francsca dal tritone. Quest'ultimo invece è sempre più sicuro di voler diventare umano e quindi cedere alle avances della donna. Nel frattempo, Stefania si allea con il direttore dell'acquario della città, Andrea Coppola, per riuscire a smascherare el creature marine. La famiglia tuttavia scopre tutto e decide di introdursi di nascosto nell'acquario per distruggere le prove che la giornalista ha ottenuto di recente. Nonostante le incursioni di Marica e della figlia, Stefania però proseguirà con il suo piano e riuscirà ad evitare la distruzione dei documenti ottenuti. Il problema maggiore per Yara è però i sentimenti che si è accorta di provare per Salvatore.

© Riproduzione Riservata.