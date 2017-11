STRAFACTOR 2017/ Anticipazioni puntata 9 novembre: le selezioni di Elio, Jack La Furia e Drusilla Foer

StraFactor, la seconda edizione del talent show in onda oggi 9 novembre: continuano senza sosta le selezioni di Elio, Jack La Furia e Drusilla Foer, con la conduzione di...

09 novembre 2017 Fabiola Iuliano

StraFactor 2017

In seguito al terzo live di questa sera, sul canale Sky Uno prenderà il via un nuovo appuntamento di StraFactor 2017. A partire dalla mezzanotte, infatti, Daniela Collu (in arte Stazzitta) tornerà al timone dell’irriverente show, alla scoperta dei talenti più interessanti da portare in finale. Ad accompagnare la conduttrice nel suo percorso, tre giudici d’eccezione: Jack La furia, il rapper dei Club Dogo che ha già dimostrato ampiamente di avere fiuto per la musica, l’amato ex giudice di X-Factor Elio e Drusilla Foer, che grazie al suo inconfondibile stile, anche stasera porterà nel programma un tocco di classe. La nuova versione di StraFactror è completamente rinnovata rispetto a quella precedente: quest’anno, infatti, il format rappresenta un vero e proprio talent per i concorrenti che si sono distinti nel corso delle precedenti selezioni. Chi vincerà nel corso della serata di oggi?

IL SUCCESSO DI STAZZITTA

Anche questa sera, a partire dalla mezzanotte, StraFactor 2017 tornerà su Sky Uno per scegliere i concorrenti più talentuosi da portare in semifinale; ad affiancare la giuria formata da Elio, Drusilla Foer e Jack la Furia, anche oggi ci sarà un giudice esterno, che contribuirà attivamente alla selezione dei concorrenti decretando il loro ingresso alle fasi successive. Chi, fra i protagonisti di stasera, riuscirà a dare prova di grande talento e a conquistare i giurati? In attesa di scoprire tutte le novità della serata, che vedrà ancora una volta alla conduzione l’amatissima autrice e conduttrice radiofonica Daniela Collu, scopriamo quali sono i post più interessanti con i quali i fan hanno cercato di interagire nel corso delle ultime ore. Di seguito, i post condivisi dai follower sul profilo social ufficiale della conduttrice: “Mi fai morire quando conduci lo StraFactor”, “Splendida e brava”, “Complimenti @stazzitta, è un piacere guardarvi!!”

© Riproduzione Riservata.