Sabrina Ghio, oggi la scelta o lascia? / Uomini e donne, la registrazione del trono classico sorprenderà i fan

Scossone in arrivo per il trono classico di Uomini e donne, Sabrina Ghio sceglierà o lascerà il programma nella registrazione di oggi pomeriggio? Ecco gli indizi che fanno pensare al peggio

09 novembre 2017 Hedda Hopper

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Rivoluzione in arrivo a Uomini e donne? I fan di Sabrina Ghio temono proprio di sì dopo quello che è successo nei giorni scorsi in tv e nelle ultime registrazioni. Quello che è certo è che Nicolò Raniolo ha messo in crisi la tronista e non solo per quello che abbiamo potuto vedere la scorsa settimana ma anche per quello che abbiamo letto riguardo le anticipazioni delle nuove registrazioni che vedremo nei prossimi giorni. L'ex tentatore è stanco di stare in studio ma anche di vedere alcune cose che non gli sono molto piaciute né di Sabrina e né del suo comportamento tanto da arrivare a lasciare lo studio causando un vero e proprio terremoto. La tronista urla e strepita ma non vuole perdere quello che, agli occhi di tutti, è il suo preferito e così lo seguirà dietro le quinte, cosa sarà successo a questo punto?

SCELTA O ABBANDONO DEL TRONO? ECCO GLI INDIZI

Proprio questo è il momento clou della scorsa registrazione di Uomini e donne e solo oggi, 9 novembre, riusciremo a mettere insieme e capire cosa è successo subito dopo. Visto che Nilufar Addati dovrebbe essere annunciata come nuova tronista, i fan di Sabrina Ghio temono il peggio, o quasi. La tronista potrebbe aver seguito Nicolò decidendo di sceglierlo e ottenendo il suo lieto fine nel programma oppure quest'ultimo potrebbe aver deciso di andare via dopo aver capito che la ballerina non fa al caso suo. C'è anche una terza opzione ovvero quella che contempla la cosa più normale: Sabrina ha seguito Nicolò e lo ha convinto a rimanere annunciando l'imminente scelta che, a questo punto, potrebbe essere registrata oggi. Quale sarà la verità?

