Sara Battisti / Chi è? L'ex di Jeremias Rodriguez commenta il flirt con Aida Yespica (Grande Fratello Vip 2)

Sara Battisti, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, ha risposto su Instagram a quanti le chiedevano di commentare il feeling tra l'argentino e Aida Yespica al Gf Vip.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip 2017

L'avvicinamento tra Jeremias Rodriguez e Aida Yespica nella casa del Grande Fratello Vip ha provocato molti malumori. Nella puntata di lunedì scorso del GF Vip, Geppy Lama (ex?) fidanzato della venezuelana sembra aver messo fine alla sua relazione con Aida. Nelle ultime ore è intervenuto sulla vicenda anche Sara Battisti, ex fidanzata dell'argentino. La commessa milanese, nel corso delle scorse settimane, aveva fatto sentire la sua vicinanza a Jeremias inviandogli anche un aereo. Il fratello di Belen si era commosso e aveva giurato che una volta uscito dalla casa se la sarebbe andato a riprendere. Ma nelle ultime settimane Jeremias e Aida hanno cominciato a stuzzicarsi e c’è chi dice che tra i due ci sia stato anche un bacio. Incalzata dai suoi follower su Instagram, Sara Battisti ha messo di essere rimasta ferita dagli atteggiamenti mostrati da Jeremias: “Rispondo solo perché dopo mesi di silenzio è giusto che io esprima il mio parere. Ho imparato a seguire il consiglio di guardare i fatti e non le parole e i fatti parlano da soli. Non c’è bisogno di vendette o bassezze da parte delle persone che sono fuori perché di bassezze ne stiamo già vedendo abbastanza”, scrive la giovane milanese.

SARA BATTISTI FA UN PASSO INDIETRO

Sara continua mostrando il suo disappunto: “La domanda è: bastano 60 giorni per distruggere rapporti VERI costruiti con passione, amore, sacrifici e dolori? Se la risposta è sì non mi resta altro che distogliermi da questo schifo e sperare che tutto questo serva da lezione a chi non rispetta i sentimenti altrui o a chi cambia continuamente atteggiamento e pensiero… non mi dilungo… potrei continuare, ma evito per rispetto della mia persona”. Ovviamente sul social non manca chi accusa Sara di essere in cerca di visibilità: “Qui chi cerca visibilità di certo non è lei... è lui che l'ha coinvolta nominandola per 58 giorni e lo so perché sono due mesi che guardo il live tutto il giorno, è sempre lui che l'ha portata a mandargli un aereo ed è sempre lui che le ha scritto aspettami su un cartoncino, è lui che ha detto a Simona Izzo che l'amava ancora e via discorrendo. Lei è stata messa in mezzo non lo ha scelto è ben diverso”, risponde Maria prendendo le difese della ragazza. Sara ringrazia e chiede di non parlare più del Grande Fratello sotto le sue foto.

I silenzi valgono più di mille parole?? #valori#semprealti @diabosik ?? #buongiorno Un post condiviso da Sara Battisti (@sara_battisti) in data: 7 Nov 2017 alle ore 06:40 PST

