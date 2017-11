Sara Roncucci/ Morta dopo bypass gastrico per perdere peso: richiesta di archiviazione respinta (Pomeriggio 5)

Sara Roncucci, la donna di Latina morta a fine 2016 dopo un bypass gastrico per perdere peso: la sua storia raccontata dalla sorella a Pomeriggio Cinque

Sara Roncucci (Facebook)

E’ in corso il processo sulla morte di Sara Roncucci, la sorella ospite di Barbara D’Urso oggi 9 novembre 2017 a Pomeriggio Cinque. La donna, residente a Latina, è deceduta all’età di 31 anni lo scorso 27 dicembre 2016 dopo quattro mesi di sofferenza in seguito ad un intervento chirurgico: un bypass gastrico per perdere peso. Sara Roncucci, che ha lasciato il marito e due figli piccoli, si sottopose lo scorso 2 settembre 2016 all’intervento chirurgico per perdere peso all’ospedale Le Scotte di Siena. Una settimana dopo il bypass gastrico, la donna è stata dimessa dall’ospedale ma ha subito accusato dei problemi di salute: dolori addominali acuti e vomito. Tornata in ospedale a Latina, Sara Roncucci è stata successivamente dimessa, con la prescrizione di antidolorifici e senza alcun ulteriore approfondimento. Soltanto qualche giorno dopo la donna è tornata in ospedale, ma la situazione di salute è diventata subito critica, tanto da provocarle un arresto cardiocircolatorio. Da lì, l'escalation verso la precoce morte...

PROCESSO IN CORSO

I medici, nel tentativo di rianimare la donna, hanno scoperto una grave emorragia addominale, provocata dalla rottura di uno dei punti del bypass gastrico. Sara Roncucci, posta in coma farmacologico, è stata sottoposta il 18 ottobre 2016ad una operazione per ripristinare la canalizzazione gastrica. A novembre, dopo la riabilitazione, viene nuovamente dimessa dall’ospedale. Il 7 dicembre 2016 però la donna è stata trasferita in una struttura specializzata in riabilitazione neurologico ma le sue gravi condizioni l’hanno condotta al decesso, venti giorni dopo. I parenti di Sara hanno sporto denuncia alla Procura di Bergamo, sede della clinica specializzata, che ha aperto un fasciolo per omicidio colposo con 25 indagati tra medici ed infermieri. Pochi giorni fa, è stata respinta la richiesta di archiviazioni avanzata dal pubblico ministero. Il giudice Bianca Maria Bianchi, come riporta Fanpage, ha ritenuto “non condivisibile” la richiesta e ha fissato l’udienza in camera di Consiglio per il prossimo martedì 27 febbraio 2018.

© Riproduzione Riservata.