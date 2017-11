Simona Ventura/ La pace con Stefano Bettarini e la conduzione del GF Nip... (Maurizio Costanzo Show)

Simona Ventura tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, in onda oggi 9 novembre 2017 su Canale 5 dalle 23.35

Simona Ventura (Facebook)

Simona Ventura tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, in onda questa sera 9 novembre 2017 su Canale Cinque a partire dalle ore 23.35. La conduttrice televisiva sarà nel parterre di Maurizio Costanzo insieme all’ex marito Stefano Bettarini ed al figlio Nicolò Bettarini. I due ex coniugi, dopo anni di rapporti burrascosi, torneranno in tv insieme a sette anni di distanza da Quelli che il Calcio (Rai Due), una reunion legata al futuro dei figli, in particolare di Nicolò, che li ha ricongiunti recentemente a Milano per festeggiare il suo diciannovesimo compleanno. Sposati nel 1998, Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno divorziato nel 2008, quattro anni dopo la separazione, e negli ultimi tempi era in corso una guerra a distanza tra frecciatine e rivelazioni molto pesanti. Ma è tornato il sereno ora, come confermato su Facebook dalla stessa Ventura: “Si finisce di essere marito e moglie ma non si finisce mai di essere genitori!", il bel messaggio della torinese.

SIMONA VENTURA E IL CASO WEINSTEIN

Nelle ultime settimane è esploso ad Hollywood il caso Harvey Weinstein, con il super produttore accusato di molestie e stupri da molte attrici, tra cui l'italiana Asia Argento. Recentemente, tramite i social network, Simona Ventura ha detto la sua sulla vicenda: "Quello che sta succedendo ad Asia Argento mi ha fatto pensare. Conosco Harvey Weinstein da molto... A metà anni 2000 lo incontravo spesso nel mio girovagare a livello internazionale. Erano gli anni delle INARRIVABILI feste di Dolce e Gabbana a Cannes e Venezia... ". Continua Simona Ventura, chiarendo che "quello che faceva Weinstein era risaputo da tutti". Un commento, infine, sulla rivelazione di Asia Argento e il clamore mediatico della vicenda: "Asia per me non sei colpevole, meglio tardi che mai, hai fatto bene a denunciare. Non puoi però pretendere - sottolinea la conduttrice televisiva - che molte di noi provino compassione. Oggi c’è più maschilismo nelle donne che negli uomini stessi - conclude Simona Ventura - E fa male".

PROGETTI FUTURI: GF NIP?

Specialista dei Reality Show, Simona Ventura potrebbe tornare a condurne uno. Dopo essere stata al timone de L’isola dei famosi, di cui è stata anche concorrente nel 2016, e di Music Farm, Simona Ventura recentemente è tornata a Mediaset con il nuovo programma, prodotto da Fascino PGT, Selfie – Le cose cambiano. Ma nel suo futuro prossimo potrebbe, appunto, esserci nuovamente un reality: come riporta il settimanale Spy, Simona Ventura è in lizza con Belen Rodriguez per condurre il Grande Fratello Nip (Not Important Person, la versione del reality senza Vip), che andrà in onda a partire da fine gennaio 2018. Il cast è già stato completato ma manca soltanto da decidere chi sarà al timone. Una edizione flash in programma, da sole sei puntate, nelle prossime settimane verranno sciolte le riserve.

