Stefano Bettarini/ Dalla nuova compagna all'armonia ritrovata con Simona Ventura (Maurizio Costanzo Show)

Stefano Bettarini sarà ospite della puntata di oggi, 9 novembre 2017, del Maurizio Costanza Show: la nuova compagna, la pace fatta con Simona Ventura e molto altro

Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo Show

Nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, programma condotto da Maurizio Costanzo: oggi giovedì 9 settembre 2017 su Canale Cinque la prima puntata a partire dalle 23.35. Tra i numerosi ospiti anche Stefano Bettarini, ex calciatore ed ora volto televisivo. Insieme a lui, l'ex moglie Simona Ventura e il loro figlio Nicolò: a distanza di sette anni dall’ultima volta, a Quelli che il calcio su Rai Due, i due tornano in televisione insieme. Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono sposati nel 1998 e il loro matrimonio è durato 10 anni, fino al 2008: separati già dal 2004, i due hanno firmato il divorzio quattro anni più tardi. Dal loro amore sono nati due figli, ma negli ultimi anni il rapporto tra i due non è stato idilliaco come in precedenza, seppur da ex: prima durante l’Isola dei Famosi, con la Ventura concorrente, e poi durante il Grande Fratello Vip, con Bettarini concorrente, i due si sono punzecchiati, anche in maniera pesante. Negli ultimi tempi però è tornato il sereno, grazie all'amore per i figli...

STEFANO BETTARINI E SIMONA VENTURA DI NUOVO VICINI

Tra i due ex coniugi è infatti tornato il sereno dopo anni difficili. Intervistato dal settimanale Chi, Stefano Bettarini ha parlato del recente incontro tra i due con il figlio Nicolò: "E' una donna intelligente, nonché una gran madre". In occasione del compleanno del figlio, l'ex calciatore e Simona Ventura si sono rincontrati: "Nostro figlio ha compiuto diciannove anni, è in una fase delicata della vita in cui bisogna saper correre verso il futuro con le idee chiare. Simona e io siamo in primis due genitori che amano alla follia i propri figli". Seduti attorno a un tavolo per parlare e discutere del futuro del giovane figlio: "Parlare è stato importante per noi. Siamo due genitori responsabili. I nostri dissidi non mineranno mai l'amore e il bene costruttivo che abbiamo per Niccolò e Giacomo". Un riavvicinamento tra i due che ha sotterrato l'ascia di guerra, in nome dell'amore per il figlio e per il suo futuro: rapporti sereni, come un tempo, dopo una guerra a distanza che ha fatto male a tutti i componenti della famiglia.

LA NUOVA FIDANZATA DI STEFANO BETTARINI

Noto come grande playboy, Stefano Bettarini ha affermato di aver messo la testa a posto dopo aver incontrato la sua ultima compagna: Nicoletta Larini. Insieme a lui nella puntata di Verissimo dello scorso 21 ottobre 2017, Nicoletta ha stregato l’ex calciatore: “Ci siamo innamorati a prima vista, uno sguardo ed è stato colpo di fulmine”. Un rapporto che procede a gonfie vele, come sottolinea Bettarini: "Stiamo insieme da cinque mesi e abbiamo dormito separati solo quattro notti", riporta Today. Un amore nato in estate e che non è tramontato all'alba dell'autunno. E nonostante i ventidue anni di differenza, Stefano Bettarini si è lasciato andare ad affermazioni importanti: “Sono pronto per diventare ancora papà. Senza paura, perché Nicoletta è la donna giusta. E poi i miei figli hanno conosciuto Nico e soprattutto con Giacomo c’è un grande feeling”. Un figlio sì, ma per le nozze la situazione è "difficile". Durerà la coppia? A sentire Bettarini sì, l'amore procede a gonfie vele...

