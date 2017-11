Steven Seagal/ Portia de Rossi lo accusa di molestie sessuali: “Si slacciò i pantaloni durante un provino”

Portia de Rossi e le accuse a Steven Seagal: quando si slacciò i pantaloni davanti a lei durante il provino finale per uno dei suoi film. La lunga lista di attrici contro il produttore.

09 novembre 2017 Emanuela Longo

Steven Seagal (Wikipedia)

Dopo le recenti accuse di Julianna Margulies contro Steven Seagal, arrivano ora anche quelle di Portia de Rossi, attrice e moglie di Ellen DeGeneres, la quale ha denunciato su Twitter di essere stata vittima di molestie sessuali da parte dell'attore e produttore cinematografico. La brutta esperienza, stando al racconto via social dell'attrice, sarebbe avvenuta durante un provino per uno dei film di Seagal ma proprio nel bel mezzo del casting l'attore avrebbe avuto un comportamento inappropriato alla situazione. Anche in questo caso si sarebbe ripetuto il medesimo copione già narrato da altre attrici (italiane e non) vittime di molestie sessuali: la necessità da parte del produttore/regista di creare un feeling con l'attrice al fine di comprende fin dove sia disposta a spingersi anche nella pellicola. Secondo la de Rossi, Seagal si sarebbe abbassato i pantaloni proprio davanti a lei concedendosi sessualmente. In pochi caratteri, via Twitter, ha spiegato come e dove sarebbe avvenuto il provino dai risvolti choc. "Il mio provino finale per un film di Steven Seagal ha avuto luogo nel suo ufficio. Mi raccontò quanto fosse importante avere chimica sullo schermo, facendomi sedere e slacciandosi i pantaloni in pelle", ha rivelato Portia de Rossi, accusando apertamente di molestie il noto regista e produttore. La moglie Ellen DeGeneres si è detta orgogliosa per il coraggio che la donna avrebbe avuto nel rompere il silenzio su una brutta storia di molestie sul lavoro.

LE DENUNCE DI ALTRE ATTRICI: NESSUN REPLICA

E così si allunga la lista delle attrici che hanno ammesso di aver avuto a che fare negativamente con Seagal. La star di The Good Wife aveva raccontato un episodio altrettanto inquietante in una recente intervista alla radio Sirius XE: "Mi ha fatto vedere la sua pistola. Mi sono messa a gridare, e non so come ho fatto, ma sono uscita da quella stanza illesa", aveva detto. Ad avanzare accuse nei confronti di Steven Seagal, come riporta la versione online del Telegraph, anche Lisa Guerrero, la quale ha raccontato al The Hollywood Reporter la sua esperienza vissuta nel 1996, quando durante un'audizione le disse che avrebbe potuto avere un ruolo maggiore se avesse accettato di fare un "provino privato" solo con lui, proposta che però l'attrice rifiutò. A queste si aggiunge anche la denuncia dell'attrice canadese Rae Dawn Chong secondo la quale Seagal le fece un provino mentre era in accappatoio, comportandosi in modo inappropriato anche dopo l’audizione. A tutte queste accuse, al momento il noto attore non avrebbe replicato.

