TOP CHEF ITALIA 2017/ Finale, diretta: il vincitore? Victoire è la grande favorita

Top Chef Italia 2017, finale diretta e anticipazioni: Victoire Gouloubi, Fabiana Scarica e Luca Nalalini si contendono la vittoria, chi sarà il vincitore?

09 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Top Chef Italia 2017

Per i finalisti di Top Chef Italia 2017 non c’è più il tempo di giocare. Oggi, giovedì 9 novembre, a partire dalle 21.30 sul canale 9, andrà in onda l’attesissima finalissima di Top Chef Italia 2017, il talent show culinario che, dopo l’esperimento della prima edizione, ha conquistato il pubblico nella stagione che si concluderà questa sera. I concorrenti sono tutti chef professionisti. Partecipando a Top Chef Italia cercano di realizzare il sogno di affermarsi a livello nazionale battendo una lunga schiera di rivali. Oltre a mettersi totalmente in gioco, i concorrenti chef corrono il rischio di veder stroncare le loro certezze dei giudici stellati che non ammettono errori da chi ha fatto già della cucina una professione. Dopo nove, appassionanti puntate in cui non sono mancati i colpi di scena, le emozioni, le lacrime ma anche i momenti divertenti, questa sera si concluderà lo straordinario viaggio dei cuochi di Top Chef Italia. A sfidarsi nella finalissima saranno Victoire Gouloubi, 36 anni, originaria della Repubblica del Congo, Fabiana Scarica di Vico Equense (Napoli) e Luca Nalalini di Borgo a Buggiano (Pistoia). Tre cuochi con una tradizione culinaria completamente diversa e che, nel corso delle varie puntate, hanno dimostrato di avere non solo uno straordinario talento per la cucina ma anche fantasia, estro e capacità di saper gestire tutti gli imprevisti che sorgono in cucina. A giudicare le prove dei tre finalisti saranno i giudici stellati Annie Feolde, Mauro Colagreco e Giuliano Baldessarri. Ad affiancare i giudici ci sarà sicuramente una giuria di qualità formata da esperti gastronomici, giornalisti e food blogger per assegnare il titolo di “Top Chef Italiano”e il premio in palio di 50.000 euro.

CHI SARÀ IL VINCITORE?

Tre finalisti per Top Chef Italia 2017 che, al termine di una serata ricca di sfide, avrà il suo vincitore. La grande favorita per la vittoria finale è la congolese Victoire, arrivata in Italia quando aveva solo dieci anni e attualmente del Mirtillo Rosso Family Hotel di Riva Valdobbia. Victoire, nel corso della semifinale, ha conquistato il primo posto vincendo l'Esterna nel Casino di Caccia di Stupinigi preparando il cervo in doppia cottura. Victoire ha dimostrato di saper preparare diversi tipi di piatti e le sue preparazioni hanno più volte conquistato i giudici. Tuttavia, per riuscire a trionfare dovrà battere Luca Natalini che, nella semifinale ha preparato diversi piatti a base di pesce e Fabiana Scarica. Anche in finale, i tre chef dovranno sfidarsi nel Quickfire Test, nella prova in esterna e nella prova a sorpresa. Le anticipazioni sull’ultima puntata di Top Chef Italia 2017, tuttavia, non sono tante. La produzione, dunque, potrebbe aver previsto anche una serie di sorprese per il pubblico e gli stessi finalisti. La finalissima di Top Chef Italia 2017 sarà visibile sul canale Nove ma non in streaming. Tuttavia, i fans del talent show culinario potranno seguire l’ultima puntata on demand su DPlay.com, attraverso il servizio OTT offerto dalla piattaforma di Discovery Italia che permette ai fans di Top Chef Italia di guardare clip esclusive, rivedere i momenti più belli della stagione, guardare le varie ricette realizzate nel corso del programma.

