Un posto al sole / Roberto raggiunge il suo scopo: lui ed Elena sempre più vicini (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 9 novembre: Roberto ed Elena sono sempre più vicini, nonostante Marina abbia chiesto ad entrambi di restare in guardia.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Da settimane i telespettatori di Un posto al sole tengono sotto controllo una storyline, convinti che essa avrà un esito più che prevedibile: Roberto ha cominciato un lento e pericoloso avvicinamento ad Elena e Alice, fatto che potrebbe permettergli di portare a termine la sua vendetta contro Marina. Ma fino a che punto proseguirà nel suo piano? Negli ultimi giorni, l'imprenditore ha dato in affitto alla figliastra uno dei suoi appartamenti e ha trascorso diverso tempo in sua compagnia, nonostante Marina si sia detta contraria a questa nuova amicizia. Purtroppo, però, le parole della Giordano non avranno nessun esito sia nei confronti della figlia che del marito: la coppia questa sera sarà sempre più vicina, al punto da trascorrere quelli che potremo definire dei veri momenti romantici. Elena e Roberto vivranno una piacevole e imprevista serata insieme, mentre Andrea cercherà di mettere in guardia Alice sulle vere intenzioni del nonno: convinto che Ferri non sia cambiato e abbia in serbo delle sorprese, Pergolesi inviterà la figlia a fare attenzioni, chiedendole di mantenere le distanze dall'uomo sempre più presente nella sua vita.

Un posto al sole: si avvicina il parto di Viola

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Viola ed Eugenio hanno fatto ritorno a Napoli affrontando un lungo viaggio in treno a pochi giorni dal parto. La futura mamma ha rischiato di dover dare alla luce il suo bambino durante il tragitto ma fortunatamente l'allarme è rientrato ed è arrivata nella sua città d'origine sana e salva. Il momento del parto sarà comunque vicino e questa sera lei e tutti i suoi familiari si troveranno in ospedale in occasione del lieto evento. Sarà impossibile nascondere l'emozione unita alla inevitabile preoccupazione, che coinvolgerà soprattutto Raffaele, spaventato ancor più della sua figliastra. Non farà parte del gruppo, almeno inizialmente, Eugenio che dovrà effettuare una vera e propria corsa con il tempo per arrivare in ospedale prima della nascita del piccolo Antonio. Dopo avere discusso con Angela il programma per vedere Bianca, Franco proporrà una rimpatriata ai suoi ex atleti della palestra. Ma ancora una volta potrebbe trovarsi ad affrontare una spiacevole sorpresa...

