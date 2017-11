Una Vita / Teresa è in pericolo: Humilidad vuole ucciderla? (Anticipazioni 9 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 9 novembre: Teresa si risveglia e trova davanti a sè Humilidad con una siringa in mano. Mauro arriverà in tempo per salvarla?

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, al termine della soap americana Beautiful. Si ripartirà dalla sorpresa che Trini e gli altri abitanti di Acacias 38 hanno deciso di organizzare per Rosina: credendo che la donna sia sola e triste nel suo appartamento, penseranno di fare irruzione nella casa per una festa a sorpresa per il suo compleanno. Non potranno sospettare però che la vedova Hidalgo ha chiesto alla figlia di trascorrere una giornata alle terme per un altro motivo: grazie alla sua assenza, lei potrà trascorrere una giornata insieme al suo amante Liberto, vivendo con lui anche la sua prima notte di passione. Il suo grande segreto verrà scoperto? In attesa di conoscere le conseguenze di questa vicenda che per certi aspetti rasenta il tragicomico, ci sarà ben poco da ridere pensando alle sorti di Teresa, ancora costretta nel letto della casa di Cayetana a causa dei suoi continui malori. La dark lady le ha proibiti di uscire per recarsi al commissariato per scoprire cosa sia accaduto a Mauro ma, nonostante i suoi intrighi, sembrerà essere davvero preoccupata per le sorti della maestra.

Una Vita: quali sono le intenzioni di Humilidad?

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, si tornerà a parlare per la preoccupazione (vera o presunta?) di Cayetana per Teresa. La dark lady si recherà in chiesa insieme a Fabiana per pregare per l'amica ma qui verrà raggiunta da Mauro, ancora nascosto per evitare l'arresto. Il poliziotto punterà una pistola contro le due donne e chiederà loro di farlo entrare in casa per poter vedere finalmente Teresa. Nel frattempo quest'ultima sarà chiamata ad affrontare una nuova spiacevole situazione: costretta a letto, aprirà gli occhi e si troverà davanti ad Humilidad che avrà in mano una siringa. La moglie di Mauro sarà pronta ad iniettare del siero alla sua rivale, ma quali saranno le sue intenzioni? Vorrà approfittare dell'assenza di Cayetana per ucciderla? Teresa urlerà dalla paura costringendo Humilidad a fuggire, proprio mentre Mauro si preparerà a fare irruzione nell'appartamento usando delle maniere non troppo lecite...

