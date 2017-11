Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma lusingata da Giorgio, il consiglio di Tina (Trono Over)

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Ieri pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. La puntata è iniziata con un vero "scandalo": Gemma Galgani è convinta che Giorgio Manetti e Tina Cipollari abbiamo una storia segreta da circa un anno. Dopo questa spinosa rivelazione, la dama afferma di aver capito il motivo di tanto astio da parte della burrosa opinionista nei suoi confronti. Di contro, proprio Tina si avvinghia scherzosamente al buon Manetti che afferma di non avere mai nascosto gli eventi pubblici condivisi con Tina ed anzi, l'invita per una data presso l'ospedale pediatrico di Firenze il prossimo 28 novembre. Gemma poi afferma che Tina, alcuni mesi addietro era anche stata beccata in quel di Firenze tutta "imbacuccata" per non farsi riconoscere. La Cipollari afferma di essersi recata nella città di Giorgio ma per farsi i fatti propri e poi giudica malsano il pensiero di Gemma. Della stessa opinione anche Gianni Sperti e Tinì Cansino. L'ex ballerino di Amici inoltre, rincara la dose affermando che le Galgani scaricherebbe su Tina il fallimento per la fine della sua relazione d'amore con il gabbiano.

Giorgio parla di Gemma: Tina suggerisce di smetterla

Negli Studi Elios di Roma, dopo il marasma in studio è arrivata la quiete con l'ingresso di Guido. Il medico frequenta ancora Gemma ma data la distanza geografica lei non vuole precludersi altre frequentazioni e per questo motivo ha lasciato il suo numero di telefono anche a Leonardo. Nonostante questo, balla con Guido che definisce anche uno "splendido ragazzo". Anna Tedesco, al centro dello studio decide di chiudere definitivamente con Angelo,considerato troppo aggressivo. Il cavaliere infatti, ha spaventato moltissimo la dama dopo una telefonata nella quale la sollecitava immediatamente a chiudere la sua amicizia con Giorgio Manetti. Anna confrontandosi con lui, lo definisce un “angelo di nome ma un diavolo nei fatti” ed impaurita afferma di volere al suo fianco una persona che sappia regalarle un poco di serenità e tranquillità. Angelo cerca di difendersi ma poi decide anche lui di chiudere con la Tedesco. Nel frattempo, in attesa della diretta di Facebook, Gemma confessa che una recente intervista di Giorgio ha creato in lei dei pensieri. Il Manetti infatti, ha definito la loro storia molto importante lusingandola non poco. A questo punto, la Cipollari invita Giorgio a non parlare più della dama durante le interviste.

