Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sabrina Ghio abbandona il programma? Le ipotesi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Sabrina Ghio lascia il programma da single? La delusione dell'ex ballerina di Amici la potrebbe costringere ad abbandonare...

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Ebbene sì, abbiamo i nuovi tronisti ufficiali del trono classico di Uomini e Donne. All'interno del programma di Maria De Filippi, troveremo Nicolò Brigante e Nilufar Addati. Mentre il ragazzo è sconosciuti ai più, la giovane campana ritornerà negli Studi Elios della trasmissione dopo la passata esperienza corteggiando Mattia Marciano. Come ben sapete, l'ex corteggiatore di Desirée Popper, ha già voluto abbandonare la comodissima poltrona rossa per viversi la sua storia d'amore al fianco di Vittoria Deganello, sua scelta dopo le numerose polemiche del suo percorso. A breve, la decisione finale di Marciano andrà in onda anche in televisione e così, i due ragazzi potranno viversi serenamente postando scatti social e Instagram Stories. Nonostante questo, qualcuno parla già di crisi tra di loro. Intanto, si è pensato subito al sostituto di Mattia ecco perché, alcune ore addietro è saltato fuori il nome di Nicolò, siciliano beccato dal popolo della rete, intento a registrare il video di presentazione. Nel frattempo, si pensa anche ad un possibile abbandono da parte di Sabrina Ghio, scopriamo a seguire perché.

Sabrina Ghio abbandona Uomini e Donne?

Se Nicolò Brigante prenderà il posto di Mattia Marciano, Nilufar Addati potrebbe sostituire Sabrina Ghio. L'ex ballerina di Amici ha fatto il suo ingresso nella corte della Queen carica di buoni propositi. La ragazza infatti, non voleva trovare un papà per la figlia ma un fidanzato che la riempisse di attenzioni. Durante il suo percorso televisivo però, le cose non sono andate bene come invece si aspettava. Ed infatti, Sabrina ha ricevuto un due di picche dietro l'altro. Di recente abbiamo visto Fabrizio andare via, affermando di non provare molta attrazione per la tronista. A breve invece, avremo modo di assistere al litigio con Nicolò Raniolo, reo di non trovarla molto attraente. Fin dall'inizio, l'ex tentatore di Temptation Island, aveva mostrato un poco di confusione per non provare la giusta alchimia con la ragazza che di contro, ha subito trovato in lui il tipo giusto con il quale avere una storia anche fuori da Uomini e Donne. A questo punto, dopo avere beccato Nilufar intenta con la registrazione della clip che la presenterà al pubblico con il suo cambio di ruolo, attendiamo la decisione di Sabrina di andare via dal programma ancora single.

© Riproduzione Riservata.