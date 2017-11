Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Tina Cipollari furiosa: attacca Annamaria e va via! (9 novembre)

09 novembre 2017 Anna Montesano

Anche oggi Uomini e Donne venne in onda una nuova puntata del Trono Over. Dopo le nuove conoscenze di Gemma Galgani, al centro torna invece Giorgio Manetti. Il noto cavaliere sta continuando la conoscenza con Paola ma in studio c'è l'arrivo di una nuova dama che ha chiamato per conoscerlo. Lei si chiama Carla e dopo la presentazione però, Giorgio decide di salutarla e di continuare la conoscenza solo con Paola. Arriva così il momento della nuova diretta Facebook durante la quale Maria De Filippi lascia spazio a nuove richieste e proposte di lavoro per il pubblico che guarda da casa. Poi al centro dello studio arrivano Vito e Annamaria, i due hanno fatto una passeggiata acquatica al laghetto dell’Eur su un pedalò conoscendosi meglio.

GEMMA CONTRO GIANFRANCO: LA RIVELAZIONE SUL BACIO

Il cavaliere ha per lei solo complimenti e spera che la storia continui fino ad arrivare al matrimonio ma Annamaria, pur ringraziandolo per le belle parole, non ha apprezzato il suo modo di porsi, parole che fanno esplodere Tina ormai sempre più convinta che la dama abbia un altro fuori dal programma. Annamaria spiega le sue esigenze e dopo un lungo argomentare sul suo presunto fidanzamento esterno è Vito stesso che sceglie di chiudere la conoscenza con lei. Intanto Gemma la difende poi però sposa l'argomento su Gianfranco che sui social avrebbe scritto che l’ha baciata solo per fare spettacolo e lo ha detto anche a Riccardo che conferma, l’interessato però nega con decisione. Manila torna al centro dello studio ma non per Sossio stavolta, bensì per un nuovo cavaliere giunto per conoscerla e con il quale balla.

