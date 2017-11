Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 9 novembre: nuovi tronisti, scelte e addii?

Uomini e donne torna in scena con una nuova registrazione del trono classico che potrebbe segnare l'arrivo di nuovi tronisti e l'uscita dallo studio di altri, single o in coppia? Un mistero

09 novembre 2017

Una lunga registrazione del trono classico di Uomini e donne ci attende oggi pomeriggio intorno alle 16.00. La luce rossa della telecamera si accenderà e le sorprese inizieranno ad inondare di spoiler anche la rete e il suo attento popolo. La registrazione di oggi, 9 novembre, non sarà come tutte le altre, almeno non quelle viste fino a questo momento visto che qualcuno potrebbe annunciare il suo addio e altri tronisti essere presentati. Gli ultimi rumors non lasciano scampo a dubbi e incertezze visto che, dopo l'uscita di scena di Mattia Marciano che, molto probabilmente, vedremo tra venerdì e lunedì, anche uno tra Sabrina Ghio e Alex Migliorini potrebbero averlo seguito a ruota. Dopo gli ultimi problemi, i due sembrano davvero vicini alla scelta o, comunque, all'abbandono. Sabrina è stata messa alle strette da Nicolò nelle ultime puntate mentre per Alex è intervenuta la stessa Maria De Filippi facendogli notare i suoi ultimi cambiamenti. E' arrivato per loro il momento di scegliere o lasciare?

ARRIVA LA PRIMA TRONISTA GAY?

Solo questa decisione potrebbe spiegare il perché la redazione è stata avvistata in giro, nei giorni scorsi, per registrare i video di presentazione di due, o sembra tre, nuovi tronisti. Da una parte abbiamo Nilufar Addati, ex corteggiatrice di Mattia Marciano, e dall'altra abbiamo il modello Nicolò Brigante, nuovo volto del programma. Ai due nuovi tronisti potrebbe affiancarsene una terza. Gli ultimi rumors parlano addirittura della prima tronista lesbica della storia del programma e questo lascia pensare che sia proprio il posto di Alex quello a lei destinato. La verità e le rivelazioni inizieranno ad arrivare nel pomeriggio, intorno alle 16.00, con l'inizio della nuova registrazione, per il resto si tratta solo di supposizioni e illazioni.

