VERONICA COZZANI/ La mamma di Cecilia Rodriguez difende la scelta della figlia (Grande Fratello Vip 2)

Veronica Cozzani, madre di Cecilia e Jeremias Rodriguez, ha difeso sui social la storia d'amore della figlia con Ignazio Moser, nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip 2.

09 novembre 2017

Dopo Belen Rodriguez, anche mamma Veronica Cozzani prende le difese della figlia Cecilia. Nelle ultime settimane la piccola Rodriguez è protagonista del gossip dopo aver lasciato in diretta tv Francesco Monte, con cui aveva una relazione da quattro anni, per vivere la passione nata all’interno della casa con Ignazio Moser. La scelta di Cecilia Rodriguez è stata molto critica in tv e i suoi social, in modi non sempre educati. Così Veronica ha deciso di difendere apertamente la figlia.“Tu non lo hai fatto? Allora applausi!”, ha risposto decisa la signora Cozzani a un utente che insultava la figlia. Poi ha svelato un aspetto della sua vita privata che nessuno conosceva: “Ho lasciato una relazione di tre anni per uno che ho conosciuto in ufficio, però non sono stata insultata perché non sono stata spiata 24 su 24. Certo che tutti magari non hanno la stessa fortuna… io sono con lui sa… ho dimenticato… 34 anni!”. Veronica si riferisce alla storia con il marito Gustavo Rodriguez. La storia di Veronica ha quindi molte affinità con quanto accaduta alla figlia Cecilia che ha deciso di interrompere una lunga relazione per seguire il suo cuore.

LE RISPOSTE SUI SOCIAL

Poche ore fa Veronica ha pubblicato su Instagram una foto dei due figli dentro la casa del Grande Fratello Vip. Lo scatto ha dato il via libera a una serie di commenti poco lusinghieri nei confronti dei due ragazzi, a cui mamma Rodriguez ha risposto a tono: “non si giudica senza conoscere! Ti può piacere o no! Solo questo!”. Qualcuno invece si è schierato con il clan Rodriguez: “Grazie! La cosa più importante è la libertà! La verità è quella che te rende libero!”, ha risposto Veronica. Nonostante la storia tra Cecilia e Francesco Monte sia ormai conclusa, Veronica, continua a lasciare like a foto e video dell’ormai ex genero.

