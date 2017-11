VICTOIRE GOULOUBI / Chi è la finalista di Top Chef Italia 2017? La concorrente a un passo dalla vittoria!

Victoire Gouloubi, chi è la finalista di Top Chef Italia 2017? 36 anni, di origini congolesi, si è distinta soprattutto per il suo talento. Sarà lei a conquistare la vittoria?

09 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Top Chef 2017

Al via questa sera l’attesissima finale di Top Chef Italia 2017, il popolare show di cucina in onda sul Nove che stasera proclamerà il nome del vincitore. La prima concorrente che nel corso dell’ultima puntata ha conquistato il parere dei giurati, ottenendo così un posto in finale, è Victoire Gouloubi, 36 enne si Sesto San Giovanni che si è distinta particolarmente per il suo talento. La prova che le ha permesso di scalzare tutti gli avversari, nel corso della diretta di giovedì scorso, è stata quella in esterna, che ha visto gli sfidanti gareggiare al Palazzo di Caccia di Stupiniggi in provincia di Torino per una prova alle prese con la carne. In questo duello, è stato proprio il piatto a base di cervo preparato da Victoire a conquistare i giurati, che hanno così stabilito il suo accesso alla finale. Riuscirà la concorrente a dimostrare ancora una volta il suo talento e a conquistare la vittoria?

CHI È VICTOIRE GOULOUBI, FINALISTA DI TOP CHEF ITALIA 2017

Ultimo duello per Victoire Gouloubi, che questa sera, nel corso della finale di Top Chef Italia 2017, dovrà dimostrare di avere la grinta e il talento per meritare la vittoria. Per conquistare i tre giurati Annie Feolde, Giuliano Baldessari e Mauro Colagreco, la concorrente dovrà superare le prime sfide proposte dalla finale, che darà ai due talentuosi vincitori la possibilità di sfidarsi nell’attesa gara finale con la preparazione di un menù. La concorrente, 36 enne di origini congolesi, ha scoperto la sua passione per la cucina nel corso della guerra in Congo, quando, appena adolescente, preparava i pasti per i suoi 19 fratelli. Giunta in Italia a soli 20 anni, non ha mai dimenticato l’amore per la cucina neanche durante i suoi studi di giurisprudenza, lasciati sul più bello per dedicarsi alla passione per i fornelli. Premiata dalla sua grinta, Victoire Gouloubi diventa a soli 25 anni Executive Chef conquistando, grazie al suo talento, tutti gli esperti del settore.

© Riproduzione Riservata.