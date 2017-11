Valentina Pegorer e Edoardo Manozzi stanno insieme / Dopo Pechino Express 2017 è nato l'amore? La prova

Valentina Pegorer e Edoardo Manozzi stanno insieme! Dopo Pechino Express 2017 è nato l'amore tra la la Clubber e il compositore dello show di Rai due, la prova in una foto

09 novembre 2017 Anna Montesano

Valentina Pegorer e Edoardo Manozzi

Colpo di scena dopo la finale di Pechino Express 2017: tra due protagonisti di questa edizione è infatti nato l'amore. Di chi stiamo parlando? Di Valentina Pegorer - vincitrice del programma assieme ad Ema Stokholma nella coppia de Le Clubber - ed Edoardo Manozzi, che con Achille Lauro ha composto la coppia dei Compositori, terzi classificati. L'indizio parte da una story su Instagram pubblicata dalla Pegorer: in questa la vediamo stesa a letto, appena sveglia, e cinta da un braccio che non ha volto. Valentina taglia volutamente il volto della persona che è al suo fianco, ma basta il braccio a comprendere chi sia il suo partner. Infatti sono i tatuaggi sul braccio del ragazzo a "tradirlo": come nota Isa e Chia e poi anche qualche fan, i tatuaggi sono proprio quelli che porta sul braccio Edoardo Manozzi.

È AMORE TRA I DUE PROTAGONISTI DI PECHINO EXPRESS 2017?

D'altronde che tra i due ci fosse una simpatia è apparso già chiaro nel corso della loro avventura a Pechino Express: i due sono sempre andati molto d'accordo anche se la loro è parsa essere soltanto un'amicizia. Evidentemente questa simpatia è stata approfondita sopo Pechino Express 2017, quando Valentina ed Edoardo hanno avuto l'occasione di approfondire la loro conoscenza, trovandosi ancora più affini. Una doppia vittoria insomma per la bella Pegorer, che oltre a conquistare il primo posto nel noto game show di Rai Due al fianco dell'amica Ema Stokholma sembra aver trovato anche l'amore. Che presto arrivi anche la conferma dei diretti interessati?

