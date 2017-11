Vincitori Top Chef Italia 2017/ Pronostici, chi la spunterà tra Victoire, Luca e Fabiana?

Vincitori Top Chef Italia 2017, pronostici: chi la spunterà tra Victoire Goulobi, Luca Natalini e Fabiana Scarica? La grande favorita è la congolese.

09 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Top Chef Italia 2017

La finalissima di Top Chef Italia 2017 vi aspetta questa sera, a partire dalle 21.30, sul canale 9. Il vincitore del talent show culinario porterà a casa un premio di 50mila euro. A contendersi il premio e il titolo di Top Chef Italia 2017 saranno Victorie Goulobi, Luca Natalini e Fabiana Scarica. I tre finalisti hanno già pensato ad un menù con cui cercare di conquistare la vittoria ma solo due di loro riusciranno a presentarlo davanti ai giudici stellati Annie Féolde (3* Stelle Michelin), Giuliano Baldessari (1* Stella Michelin) e Mauro Colagreco (2* Stelle Michelin). Chi sono, dunque, i tre finalisti di Top Chef Italia 2017 che sono riusciti a battere la concorrenza degli altri agguerriti chef arrivando tra i primi tre? La grande favorita per la vittoria finale è Victorie Goulobi che, nel corso delle nove puntate, è riuscita a dimostrare tutto il suo talento culinario unito ad una grande determinazione e ad una fantasia che, in cucina, è sempre fondamentale. La forza di Victoire arriva anche dalla sua storia personale. La sua passione per la cucina nasce in Congo quando, durante la guerra, cucina per i suoi 19 fratelli. Arriva in Italia quando non aveva ancora 20 anni. Si iscrive così ad una scuola di cucina e a soli 25 anni è già Executive Chef. Victoire, attualmente chef dell’hotel “Mirtillo Rosso” di Alagna vuole vincere non solo per il prestigio professionale ma anche perché rappresenterebbe il riscatto per se stessa che ha sempre creduto nella possibilità di unire diverse tradizioni culinarie.

LUCA E FABIANA VINCITORI A SORPRESA?

Se Victoire rappresenta la grande favorita, non è da escludere la possibilità che a trionfare possa essere anche uno tra Luca Natalini e Fabiana Scarica. Il primo punta tutto sulla sua ambizione. Dopo essersi diplomato alla scuola Alma, comincia a lavorare tra l’italia e la Russia per fare esperienza. Molto attento all’estetica dei piatti, è arrivato tra i 10 finalisti del concorso Barilla 2016 e S. Pellegrino Young Chef 2016 (in Russia) e 2017 (in Italia). Il suo obiettivo è la vittoria per dare il via al suo sogno ovvero aprire una catena di ristoranti diventando un vero imprenditore della cucina. Fabiana Scarica scopre l’amore per la cucina preparando le pappe per la sua bambina. Si iscrive così alla scuola Alma e nel 2015 apre il suo ristorante “Villa Chiara” in cui propone una cucina essenziale e solare. Nonostante abbia già avuto tante soddisfazioni in cucina, non è ancora pronta a vivere di rendita e vuole portare a casa la vittoria per dimostrare che, nella vita, si può sempre ottenere ciò che si desidera. Tra grandi finalisti, dunque, per Top Chef Italia 2017, ma chi sarà il vincitore?

© Riproduzione Riservata.