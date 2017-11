WORDS AND PICTURES/ Su Rai Movie il film con Clive Owen (oggi, 9 novembre 2017)

Words and Pictures, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 novembre 2017. Nel cast: Clive Owen e Juliette Binoche, alla regia Fred Schepisi. Il dettaglio della trama.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CLIVE OWEN

Il film Words and Pictures va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 21.10. Una commedia in stile romantico e sentimentale che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2013. Words and Pictures è il classico film dove sentimenti e situazioni intricate si evolvono lentamente, dipanando una trama ben gestita dal regista australiano Fred Schepisi, specializzato in commedie sentimentali come l'indimenticabile 'Roxanne' con Steve Martin e Daryl Hannah o 'Empire Falls - Le Cascate del Cuore' con un cast stellare nei quali ritrovare Paul Newman, Philip Seymour Hoffman, Ed Harris ed Helen Hunt. Ma lo stesso regista si è reso protagonista dell'ottimo film fiabesco 'Creauture Selvagge' del 1996, un film che ha decretato la sua volubile vena artistica esaltata anche in contesti non prettamente sentimentali. Nel cast di 'Words and Pictures' l'attore britannico Clive Owen (già al fianco di Angelina Jolie in 'Beyond Borders - Amore Senza Confini' e, proprio nel 2017, protagonista della pellicola fantascientifica 'Valerian e la Città dei Mille Pianeti' diretta da Luc Besson). Al fianco di Owen la meravigliosa e bravissima Juliette Binoche, due volte Oscar come miglior attrice protagonista con 'Il Paziente Inglese' e 'Chocolat', ma merita una citazione anche l'inossidabile attore Bruce Davison, in cast di successo come il western 'Nessuna Pietà per Ulzana' del 1972 o il primo 'X-Men' del 2000. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WORDS AND PICTURES, LA TRAMA DEL FILM

Jack Marcus (Clive Owen) è il classico personaggio 'border', intellettuale e talentuoso docente di lingua inglese (un pò, per certi aspetti simile al professor John Keating de 'L'Attimo Fuggente'), alle prese con una crisi ispirativa, con pochi stimoli nel lavoro, apparentemente al termine di un filone intellettuale che ne esaurisce il talento. La sua particolarità didattica è sempre stata quella di supportare i giovani studenti nella lotta contro voti e test, ricercando una focalizzazione diversa per l'insegnamento, rivolto unicamente all'apprendimento dovuto all'amore per il sapere e la cultura e non per la paura del giudizio scolastico, una lotta in parte vinta ma ora giunta ad uno stallo importante nell'ispirazione concettuale del docente. Quasi in contrapposizione con la sua didattica rivolta alla letteratura e allo studio dei classici, incontra la professoressa Dina Delsanto (Juliette Binoche), al contrario grande valorizzatrice dell'estro artistico e pittorico, non un'antagonista vera ma un volto diverso di quella grande medaglia che è lo studio e la cultura. Inizia così una sorta di piccola tenzone mettendo al centro di essa gli studenti, per capire se il vero potere dell'insegnamento sia determinato dalle parole scritte o dalle immagini, una sorta di libri vs. quadri e la tenzone si sviluppa attraverso test proposti ad una selezione di studenti rappresentativa di entrambe le correnti. Ma nella fida reciproca la coppia di professori troverà un comune denominatore, il cuore. L'amore si porrà nel mezzo della loro esperienza competitiva ridefinendo didattiche e valori, in un crescendo romantico di grande dolcezza.

