X FACTOR 11/ Come vedere in streaming il terzo live show (9 novembre 2017)

X Factor 11, come vedere in streaming il terzo live show del talent di Sky Uno. Ospiti della serata l'ex One Direction, Harry Styles e Michele Bravi.

09 novembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 11

Il terzo live show di X Factor 11 vi aspetta questa sera, alle 21.10 su Sky Uno. Alessandro Cattelan è pronto a condurre una serata ricca di musica e di emozioni. Per il terzo live, Manuel Agnelli, Levante, Fedez e Mara Maionchi hanno scelto di assegnare ai propri cantanti le hit pubblicate dall’anno 2000 in poi. La terza puntata dei live metterà a dura prova soprattutto la squadra delle Under Donne. Le ragazze di Levante, dopo il brutto colpo subito la scorsa settimana con l’eliminazione di Virginia Perbellini, devono tirare fuori le unghie e dimostrare di voler ancora scrivere una pagina importante della storia di X Factor. Come sempre, i dieci concorrenti ancora in gara si esibiranno in due manche. I due concorrenti meno votati dal pubblico si sfideranno nell’ultimo scontro al termine del quale sarà decretato il nuovo eliminato. Chi sarà, dunque, il cantante che dovrà dire addio al proprio sogno? Come sempre, il terzo live show di X Factor 11 potrà essere seguito sia su Sky Uno che in live streaming su Sky Go. Anche chi non ha Sky potrà seguire la puntata in diretta grazie NowTv.

GRANDI OSPITI PER IL TERZO LIVE SHOW

Al centro del terzo live show di X Factor 11 ci sarà come sempre la musica. I dieci concorrenti ancora in gara si sfideranno sulle note dei più grandi successi degli ultimi anni. La tensione della gara sarà smorzata dalla presenza di due grandi ospiti. Sul palco del talent show di Sky, infatti, arriverà Harry Styles che è nato nella versione inglese di X Factor insieme agli One Direction. Dopo lo scioglimento del gruppo, Harry Styles ha cominciato con grandissimo successo la sua carriera da solista. Quest’anno ha pubblicato il suo primo album che porta il suo nome e con cui ha dimostrato di essere uno dei migliori artisti in circolazione. Sul palco di X Factor 11, poi, arriverà il vincitore della settima edizione ovvero Michele Bravi, reduce da un anno ricco di successi e riconoscimenti professionali.

