X Factor 2017 / Terzo Live Show: diretta ed eliminato, Harry Styles e Michele Bravi ospiti (9 novembre)

X Factor 2017, anticipazioni terzo Live Show: chi verrà eliminato? La gara entra nuovamente nel vivo della competizione, Harry Styles e Michele Bravi ospiti in studio.

09 novembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show

Stasera SkyUno HD manderà in onda il terzo appuntamento con i Live Show di X Factor 2017. Alessandro Cattelan, dalle 21.15 circa, aprirà i battenti in diretta con uno dei talent show più amati della televisione italiana. Cosa succederà nel prime time? Scopriamo concorrenti e ospiti della nuova puntata. Dietro il bancone dei giudici, troveremo come sempre Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Dopo il tema sociale della scorsa volta, quest'oggi i dieci concorrenti ancora in gara dovranno confrontarsi con La Musica del Terzo Millennio ossia, canzoni dal 2000 al 2017. Il programma, ritornerà in pista con le sue quattro categorie: gli Over, gli Under Uomini, i Gruppi e le Under Donne, chi rischierà maggiormente? La prima puntata è toccato ad un cantante della squadra di Fedez perdere la possibilità di vincere questa 11esima edizione. Giovedì scorso invece, la news entry Levante ha dovuto rinunciare ad una cantante della sua squadra. Le assegnazioni settimanali dei coach, hanno fatto discutere come sempre, scopriamole tutte a seguire.

X Factor 2017, le assegnazioni del terzo Live Show

Mara Maionchi questa settimana ha scelto Sere Nere di Tiziano Ferro per Lorenzo Licitra, Il Mio Nemico di Daniele Silvestri per Enrico Nigiotti e Need a Dollar di Aloe Blacc per Andrea Radice. Manuel Agnelli invece, ancora con tutte le band in gioco, ha voluto far interpretare Somebody Told Me di The Killers ai Maneskin, Supermassive Black Hole dei Muse ai Ros e Electric Feel di Mgmt a Sem&Steen. Levante, dopo la scorsa eliminazione di Virginia Perbellini riparte questa sera con Rita Bellanza a cui ha affidato Lost On You di LP e con Camille Cabaltera, che si esibirà sulle note di Royals di Lorde. Fedez in ultimo, ha scelto Super Rich Kids di Frank Ocean per Samuel Storm e Growing Up di Macklemore Ryan Lewis Feat. Ed Sheeran per Gabriele Esposito. Le categorie in gara saranno dirette anche questa sera da Fabrizio Ferraguzzo. Al fianco del musicista, ritroveremo come sempre anche Paola Folli e Danila Satragno, affiancate per questa 11esima edizione anche dalla english vocal coach Caterina Speranza.

Harry Styles e Michele Bravi ospiti di #XF11

Tempo di musica e sonorità particolari per la terza puntata dei Live Show di X Factor 2017. Ecco perché, sul palcoscenico arriverà anche un ospite internazionale: Harry Styles. L'ex One Direction torna nel nostro Paese dopo il grandioso successo della hit “Sign of The Times” e dopo il lancio del nuovo singolo “Two Ghosts”. I due brani sono inclusi nel suo album di debutto che ha conquistato gli estimatori di tutto il mondo. Per quanto riguarda la musica italiana, c'è grande attesa per Michele Bravi che dopo la vittoria del 2013 torna sul palcoscenico di XF11. Il giovane artista, dalla fine del mese sarà ufficialmente tra i “Preparatori” della nuova edizione di Amici 17, con Maria De Filippi e in onda su Canale 5 dopo i Casting di Real Time. X Factor poi, darà spazio anche per la gara “parallela” con Strafactor, show condotto da Daniela Collu con la bizzarra giuria formata da Elio, Drusilla Foer e Jake La Furia. X Factor è disponibile anche su Sky Go e Sky On Demand e su Now TV. Attivissimi, in ultimo, tutti i profili social, da Twitter a Facebook, Instagram e il sito ufficiale. Ecco a seguire tutti i riferimenti:

xfactor.sky.it

Twitter: @Xfactor_Italia

Hashtag ufficiale: #XF11

Facebook: ?facebook.com/xfactoritalia

Instagram: ?instagram.com/xfactoritalia

© Riproduzione Riservata.