ALESSIA MACARI È IRENE CARA/ Video, in fondo alla classifica generale (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Alessia Macari dopo aver interpretato Raffaella Carrà questa sera dovrà imitare la cantate anni Ottanta Irene Cara.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Alessia Macari a Tale e Quale Show 2017

DOVRÀ IMITARE IRENE CARA

Nell’ultima puntata del torneo di Tale e Quale Show presentata da Carlo Conti sulle frequenze di Rai 1, è attesa protagonista Alessia Macari. Per l’ex ciociara del programma Avanti un altro dopo l’esperienza della scorsa settimana in cui ha vestito i panni di Raffaella Carrà, questa sera le è toccata in sorte una straordinaria interprete americana degli anni Ottanta come Irene Cara. Una vera e propria superstar che durante i suoi anni migliori di carriera ha saputo dare alla luce dei successi di portata mondiale come Fame e Flashdance.. What a feeling. Proprio questo brano dovrebbe essere oggetto dell’imitazione firmata da Alessia Macari alla quale dunque spetta un compito gravoso basti pensare che grazie ad esso Irene Cara nel 1984 riuscì a vincere il Premio Oscar come Miglior Canzone. Infatti, il pezzo fece da colonna sonora all’omonimo film Flashdance. Vedremo tra poche ore come se la caverà la Macari in questa nuova avventura a Tale e Quale Show.

ALESSIA MACARI, ULTIMO POSTO DI SERATA

Nella puntata della scorsa settimana del torneo di Tale e Quale Show, Alessia Macari ha imitato una stella di prima grandezza del mondo dello spettacolo italiano come Raffaella Carrà sulle note del brano Tanti Auguri. Certamente non è stata una delle migliori performance della Macari in questa sua esperienza a Tale e Quale Show giacché ci sono stati diversi passaggi in cui si è avvertita la differenza di tonalità con l’originale. Sfumature che la giuria ha colto e che ha dovuto tenere presente per stilare una classifica di serata: Enrico Montesano ha dato 6 punti ritrovandosi d’accordo con Loretta Goggi e Christian De Sica mentre il quarto giudice di serata Massimo Ranieri le ha dato 7 punti per un totale di 25 a cui si sono poi aggiunti ulteriori 10 punti della seconda fase. Alla fine la Macari ha chiuso al penultimo posto mentre nella classifica generale è ultima con soli 61 punti. Clicca qui per rivedere la Macari nei panni di Raffaella Carrà.

