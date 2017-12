AMICI 17/ Ultima puntata del daytime prima delle sfide di sabato (oggi, 1 dicembre 2017)

Oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda l’ultima puntata settimanale del daytime di Amici 17, prima della puntata pomeridiana di sabato 2 dicembre.

01 dicembre 2017 Redazione

Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro

Oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time andrà in onda il daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e dal nuovo arrivato Paolo Ciavarro. La settimana nella scuola è ormai conclusa e domani, sabato 2 dicembre, alle 14.00 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata pomeridiana in cui assisteremo alle nuove sfide tra le due squadre, Ferro e Fuoco. Nella puntata di ieri è apparsa per la prima volta nella scuola Annalisa Scarrone nelle vesti di tutor. La ex concorrente di Amici ha tenuto una lezione a Biondo: “carino Biondo che tacchina Annalisa”, “Biondo sotto un treno per Annalisa ahahahahahah” e “La voglio anche io @NaliOfficial che mi fa lezione... poi lei sorriderebbe e io sarei sotto un treno per tutta la vita”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter commentando la reazione del concorrente in classe con Nali. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola più famosa della tv, rivediamo cosa è successo ieri, giovedì 30novembre.

AMICI 17, DAYTIME 30 NOVEMBRE 2017

Il daytime di Amici 17, di giovedì 30 novembre, è stato caratterizzato dalla presenza dei tre tutor: Annalisa, Michele Bravi e Giovanni Caccamo. La puntata è iniziata con Yaser, Emanuele e Federico che si sono schierati per la prova immunità di canto, “Poster” di Claudio Baglioni. Annalisa Scarrone ha incontrato Biondo, che ha colpito la cantante per il suo modo di essere. Valentina è in crisi per i giudizi negativi dei professori, mentre Nicolas si confronta con la maestra Celentano. Il tutor Giovanni Caccamo incontra Nicole per conoscerla meglio. Intanto il leader dei The Jab non è soddisfatto dell'assegnazione de L'Estate addosso di Jovanott. Filippo si autocandida per la prova immunità, su una coreografia di Bill Godson. Anche Orion, Valentina e Paola si propongono. Infine Michele Bravi incontra Grace, che l'ha colpito per il suo modo di rivisitare i pezzi.

