ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS / In arrivo una sorpresa per la finalista del Grande Fratello Vip 2?

Andrea Damante ha in serbo una sorpresa per Giulia De Lellis durante la finale del Grande Fratello Vip 2? L'ex tronista rilascia qualche divertente indizio su Instagram.

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis e Andrea Damante

L'avventura di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2 si avvia alla conclusione: la fidanzata di Andrea Damante è una dei sei finalisti del reality show di Canale 5 e il prossimo lunedì apprenderà la decisione del pubblico da casa. Sarà lei ad aggiudicarsi il titolo? L'ex corteggiatrice è senza dubbio una dei favoriti, non solo grazie all'ampio seguito delle sue 'bimbe' su cui può contare nei social network. Il suo comportamento, genuino e sincero, ha conquiesto il pubblico così come la sua correttezza nei confronti del fidanzato. A differenza di altri compagni di avventura, lei non ha mai avuto dubbi sulla sua relazione, dicendosi piuttosto preoccupata che Andrea potesse tradirla in sua assenza. Ma, come lo stesso Alfonso Signorini le ha rivelato dopo la diretta dello scorso lunedì, anche l'ex tronista si è comportato in modo perfetto: i suoi paparazzi lo hanno spesso seguito nelle sue serate in discoteca, ma mai una volta lui ha mancato di rispetto alla sua fidanzata. E per la puntata di lunedì, Andrea ha in serbo anche una sorpresa...

Andrea Damante prepara una sorpresa per Giulia De Lellis?

Andrea Damante ha in serbo una sorpresa per Giulia De Lellis durante la finalissima del Grande Fratello Vip 2. È lui stesso ad annunciarlo nel suo profilo Instagram, attraverso un video nel quale ha chiesto ai proprio followers di scoprire di cosa potrebbe trattarsi. Per aiutarli, ha dato loro un piccolo indizio: "Confessione al confessionale, ora schiocca le dita o rimani freezato per tutta la vita…..freeze". Tante le ipotesi dei suoi fan che riconducono alla certezza che tale sorpresa possa essere collegata al Grande Fratello Vip 2 e a Giulia De Lellis. Le canterà una canzone, magari riferendosi in qualche modo al tormentone di Luca Onestini? La curiosità è tanta per una puntata che potrà anche contare sulla presenza di Belen Rodriguez tra gli ospiti oltre che su quella di tutti i concorrenti già eliminati.

© Riproduzione Riservata.