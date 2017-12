ANNALISA MINETTI È ALESSANDRA AMOROSO/ Video, poche chance di vittoria... (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Annalisa Minetti dopo aver interpretato Cyndi Lauper questa sera dovrà imitare la cantante salentina Alessandra Amoroso.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Annalisa Minetti a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI ALESSANDRA AMOROSO

A Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti ultimo appuntamento al quale prendono parti i migliori concorrenti delle ultime due stagioni tra cui la bravissima Annalisa Minetti che dopo aver imitato la scorsa settimana Cyndi Lauper questa sera è chiamata a vestire i panni di Alessandra Amoroso. Stando alle anticipazioni che stanno filtrando in queste ore dal backstage, sembra che alla Minetti sia stato assegnato il brano Immobile. Un pezzo scritto e composto da Daniele Coro assieme a Federica Camba, pubblicato sotto l’etichetta discografica Epic e che ha permesso alla Amoroso di ottenere nel corso del 2009 ad ottenere un ottimo successo con tanto di certificazione di disco di platino avendo venuto oltre 30 mila coppia. Tra l’altro si tratta di un brano a cui la Amoroso è molto affezionata in quanto lo presentò in anteprima durante la sua partecipazione ad Amici.

ANNALISA MINETTI, LA SUA CYNDI LAUPER SOLTANTO DECIMA

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Annalisa Minetti si è esibita nello studio di Rai 1 nei panni di Cyndi Lauper interpretando un brano molto in voga negli anni Ottanta come True Colors. Come sempre caratterizzata da una voce forte e potente, l’esibizione della Minetti in alcune parti è sembrata uscire dal timbro classico della Lauper. Una considerazione che non è sfuggita ai quattro giudici di serata che rispetto ad altre interpretazioni della Minetti, hanno elargito voti meno generosi: 6 punti per Massimo Ranieri quarto giudice di serata, 7 punti per Christian De Sica, 8 punti per Loretta Goggi e 10 punti per Enrico Montesano per un totale di 31 a cui poi si sono aggiunti ulteriori 5 nella seconda fase permettendo alla Minetti di chiudere in decima posizione. In classifica generale la Minetti ora occupa il decimo posto con 73 punti e accusandone 49 di ritardo rispetto al primo posto di Solenghi sembra fuori dai giochi. Clicca qui per rivedere la Minetti nei panni di Cyndi Lauper.

© Riproduzione Riservata.