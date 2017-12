ATTO DI FORZA/ Su Iris il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 1 dicembre 2017)

Atto di forza, il film in onda su Iris oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone e Ronny Cox, alla regia Paul Verhoeven. La trama del film nel dettaglio

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ARNOLD SCHWARZENEGGER NEL CAST

Il film Atto di forza va in onda su Iris oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 21.00. La pellicola fantascientifica (titolo orignale: Total recall) è stata diretta nel 1990 da Paul Verhoeven mentre il cast di attori principali è composto da Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Mel Johnson Jr e Dean Norris. L'intera trama del film è stata liberamente tratta da un romanzo scritto da Philip Dick. Nel 2012 è stato realizzato un reboot del film diretto da Paul Verhoeven, interpretato da Colin Farrel e Jessica Biel. Ronny Cox, che in Atto di forza veste i panni di Vilos Choaagen, è un attore americano oltre che noto musicista. Tra le sue apparizioni cinematografiche più celebri citiamo Murder at 1600 - Delitto alla Casa Bianca, Capitan America, Killzone e Immagine. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTO DI FORZA, LA TRAMA DEL FILM

Douglas Quaid, il protagonista della storia, è perseguitato da una serie di strani incubi notturni in cui si trova su Marte assieme ad una donna. Improvvisamente Douglas cade rompendo il casco e perdendo la vita poco dopo. L'uomo, non conosce il reale significato dei suoi sogni e nella realtà è un semplice operaio. Douglas vuole scoprire a tutti i costi il perché dei suoi incubi e così decide di rivolgersi ad una società specializzata nell'impianto di memorie fasulle legate a viaggi fittizi, la Rekall. Dopo essersi sottoposto al trattamento però qualcosa non sembra andare per il verso giusto. L'uomo si risveglia asserendo di essere qualcun altro e non Douglas Quaid. Così la Rekalll decide di eliminare parte della sua memoria per scongiurare qualsiasi problematica futura. Durante il viaggio di ritorno verso casa, però, l'uomo viene attaccato da un gruppo di uomini intenzionati ad ucciderlo per eliminare le tracce della sua presenza presso la Rekall. Douglas scopre di possedere delle straordinarie doti da lottatori e riesce così ad eliminare tutto i suoi aggressori con grande facilità. Arrivato a casa, la donna che crede essere sua moglie gli spiega che tutta la sua esistenza è in realtà solo un innesto creato dalla Rekall. Poco dopo viene raggiunto dalla polizia, intenzionata ad arrestarlo, ma riesce comunque a fuggire. Grazie all'aiuto di una persona che fa parte del suo vero passato, Douglas entra in possesso di un prezioso video in cui un uomo identico a lui di nome Carl Hauser, afferma che nel suo vero passato era un agente segreto in missione su Marte. I suoi incubi erano in realtà solo i ricordi della sua vita passata.

