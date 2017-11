BELEN RODRIGUEZ/ Ospite alla finale del Grande Fratello Vip 2: quale sarà il suo ruolo?

Belen Rodriguez sarà di nuovo ospite del Grande Fratello Vip 2 ma quale sarà il suo ruolo nella finalissima? Intanto la sua relazione con Andrea Iannone è avvolta nel mistero...

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez continua a far parlare di sé, sia per quanto riguarda la sua vita privata che per la sua carriera televisiva. Non è ancora chiaro se la sua relazione con Andrea Iannone sia giunta al termine: dopo il servizio del settimanale Chi che annunciava l'avvenuta rottura, la coppia è stata avvistata insieme in altre circostanze, lasciando presagire ad un rapporto per nulla in crisi. Ma i motivi che portano la conduttrice alla ribalta negli ultimi giorni non si limitano a questo: i baci hot, con tanto di mani al volto, con la sua assistente a Roma durante una cena in un locale di Roma, hanno fatto drizzare le antenne a lovers e haters della modella, sconvolti davanti alla possibilità che tra loro possa esistere qualcosa in più di una semplice amicizia. E come reagisce Belen a queste tante critiche? Niente meno che dedicandosi allo shopping, nel quale si è resa protagonista di vere e proprie spese pazze. Sembra, infatti, che la borsa della pre-collezione Autunno/Inverno 2017-18 di Chanel (da lei mostrata con grande soddisfazione nelle sue Instagram Stories) e i décollté firmati dallo stilista René Caovilla, le siano costati circa cinque mila euro in totale.

Belen Rodriguez di nuovo ospite al Grande Fratello Vip 2

Belen Rodriguez sarà ospite della finale del Grande Fratello Vip 2 in programma il prossimo lunedì 4 dicembre (non martedì 5, come era stato annunciato in un primo momento). La modella argentina arriverà in studio per la seconda volta: qualche settimana fa aveva fatto visita ai fratelli Cecilia e Jeremias, ancora presenti nella Casa di Cinecittà, ma quale sarà il suo ruolo ora che la loro avventura si è conclusa? In attesa che giunga la conferma ufficiale sulla sua partecipazione, i rumors riguardo il compito che le verrà affidato spopolano nel web: sembra infatti che a Belen verrà affidato un ruolo di primo piano, forse nella proclamazione del vincitore o dei nomi dei concorrenti giunti fino al rush finale. Sta di fatto, che sono in molti a pensare che il clan Rodriguez stia esagerando nella sua partecipazione in tutti i programmi televisivi, eccezion fatta per Barbara d'Urso dove nessuno di loro si è ancora visto e difficilmente si vedrà in futuro.

