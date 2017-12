BIANCA ATZEI È PATTY PRAVO/ Video, la ex di Max Biaggi prova a risalire in classifica (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Bianca Atzei dopo aver vestito i panni di Noemi questa sera dovrà proporre l’imitazione della celebre cantante italiana Patty Pravo.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Bianca Atzei a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI PATTY PRAVO

Un ultimo appuntamento con Tale e Quale Show nel quale andrà ad esibirsi la cantante Bianca Atzei che dopo aver vestito i panni della rossa Noemi, questa sera sarà chiamata ad imitare alla perfezione un altro nome eccellente della musica italiana come Patty Pravo. Un’artista che nel corso della propria straordinaria carriera ha saputo arrivare a vendere oltre 110 milioni di dischi, seconda soltanto alla grande Mina e terza in assoluto per fatturato commerciale. Ha preso parte per nove volte al Festival di Sanremo vincendo il premio della critica in quattro occasioni ed ha pubblicato complessivamente 28 album di cui 25 registrati in studio. Una vera e propria leggenda vivente della musica italiana che con il suo inconfondibile timbro vocale ed eleganza, ha saputo attraversare le varie fasi della musica rimanendo sempre sulla cresta dell’onda.

BIANCA ATZEI, SETTIMA DI SERATA

Nella puntata dello scorso venerdì di Tale e Quale Show, Bianca Atzei ha proposto al pubblico e alla giuria una buona interpretazione della cantante romana Noemi sulle note del brano L’amore si odia. Ottima la somiglianza nella gestualità ma anche nel timbro vocale anche se in alcuni passaggi si è notata una certa differenza. La giuria ha dato dei voti discreti alla Noemi di Bianca Atzei: Enrico Montesano assieme al quarto giudice di serata Massimo Ranieri sono stati i meno generosi con 8 punti a testa, Loretta Goggi invece ha valutato la performance con 11 punti e Christian De Sica con 10 per un totale di 37 a cui poi si sono aggiunti altri 10 punti nella seconda fase di votazione. Alla fine la Atzei ha chiuso al settimo posto di serata e nella classifica generale è sempre settima a quota 95 a 27 punti dal primo posto di Tullio Solenghi. Clicca qui per rivedere Bianca Atzei nei panni di Noemi.

