Bake Off Italia 2017 / Finale: anticipazioni e diretta, chi sarà il vincitore? (oggi, 1 dicembre)

Finale Bake Off Italia 2017, dolci in forno: anticipazioni dell'1 dicembre, chi vincerà tra Carlo, Tony e Malindi? Ecco i prossimi pronostici e il parere di Clelia d'Onofrio.

01 dicembre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia 2017

Bake Off Italia 2017 questa sera concluderà la sua quinta stagione con un nuovo vincitore. Dopo il trionfo di Joyce la scorsa edizione, chi sarà il migliore pasticcere amatoriale del programma condotto da Benedetta Parodi? Pare essere una vera lotta tra Tony Anania (il 21enne di Milazzo) e Carlo Beltrami (il 36enne di Casnigo). Meno possibilità per Malindi Donvito, la ragazza con i capelli rosa che, salvo pasticci dell'ultima ora da parte dei primi due, dovrebbe serenamente conquistare la terza posizione di questa avventura che, fino a qualche settimana fa, nemmeno credeva possibile. Ed infatti, mentre Carlo e Tony erano una certezza già da parecchio tempo, il suo nome è venuto fuori proprio verso le battute finali del programma, spazzando via i pronostici che davano al suo posto nomi come il calabrese Luigi oppure la dolce Rosalind, grande amica di Carlo. Staremo a vedere se il programma con i suoi tre giudici punterà più sulla perfezione, la creatività oppure l'innovazione. Le prove, come da tradizione dovrebbero essere le solite tre: prova tecnica, creativa e Wow, dove i concorrenti si giocheranno tutto.

Bake Off Italia, la finale: oggi si deciderà il vincitore

Come sempre, per la finale di Bake Off Italia – Dolci in forno, ritroveremo in pista oltre che la dolce Benedetta Parodi, anche i tre validi giudici del programma. Il maestro del cioccolato Ernst Knam tornerà in scena con la sua severità ma anche con la sua dolcezza (protetta da occhi indiscreti!), spazio poi per la piacevole new entry, il giovane pasticcere lucchese Damiano Carrara che tanto ha conquistato il pubblico femminile del programma. In ultimo, la giornalista Clelia d’Onofrio che ha recentemente raccontato il programma scrivendo un articolo di suo pugno per deabyday.tv. La curatrice de “Il Cucchiaio d’Argento” ha spiegato che il cooking show dedicato alla pasticceria è diventato ben presto un vero fenomeno televisivo nazionale e si distingue dalle altre trasmissioni perché non è un programma “urlato”. Il vero punto di forza di Bake Off quindi, sarà da sempre l’educazione. Clelia ha poi raccontato che le puntate a “tema” hanno offerto al programma una innovazione in più e nell’affrontare i vari appuntamenti, ha anche svelato di essersi divertita moltissimo. Bake Off Italia diverte ma non esagera e questo, pare essere il suo pezzo forte.

Cristina Parodi in studio con Benedetta?

In base a ciò che ci ha proposto il promo condiviso sulla pagina Facebook dal programma, questa finale di Bake Off Italia 2017 in onda oggi, venerdì 1 dicembre, potrebbe vedere in pista una doppia conduzione delle sorelle Parodi con Cristina al fianco di Benedetta, esattamente come succede alla domenica, su Rai1 durante la nuova edizione di Domenica In. Le sfide della finale saranno tre. Si partirà con la prova di creatività ed i finalisti saranno alle prese con la preparazione di una torta geometrica. Dopo gli assaggi di rito, spazio per la prova tecnica: verranno chiamati sotto il tendone i tre finalisti del Sigep 2017 (Vincenzo Albanese, Alessandro Perito, Vincenzo Ciccarello) insieme alle loro “torte da gara”. L’obiettivo dei finalisti ancora in gara sarà quello di replicare alla perfezione le loro creazioni. In ultimo, gli ultimi due concorrenti rimasti in gioco, saranno alle prese con la preparazione di una vetrina, che dovrà rappresentare la propria pasticceria ideale. Se volete visionare il promo del programma potete cliccare qui. Stasera invece, a partire dalle 21.10 circa su Real Time, potrete gustarvi la finale che eleggerà il miglior pasticcere amatoriale di questa edizione.

© Riproduzione Riservata.