Bake Off Italia 2017 / Pagelle finale: Carlo è il vincitore, Tony secondo, Malindi tradita da una torta

Vincitore Bake Off Italia 2017 e pagelle dell'ultima puntata della quinta edizione del talent show di Real Time. Carlo vince la finale, Tony arriva secondo a sorpresa, Malindi eliminata.

01 dicembre 2017 Redazione

Bake Off Italia 5

Carlo il vincitore della finale!

Ultima scoppiettante puntata di Bake Off Italia 2017: il talent di Real Time, arrivato alla sua quinta edizione, oggi decreterà il suo vincitore nella finale tra Malindi, Carlo e Tony. Prima di iniziare insieme a Benedetta Parodi e i giudici Damiano, Ernst e Clelia, un saluto ai tre concorrenti da parte dei loro più grandi affetti: la figlia per Carlo, la nonna per Tony e le sue migliori amiche per Malindi. I tre finalisti ora partono per la prima sfida: la prova creativa, seguendo quella proposta da Knam, quindi una torta geometrica di grande moda adesso nella pasticceria. Il vincitore della sfida è Tony che guadagna anche trenta secondi con i quali potrà scegliere una delle tre torte proposte dai tre migliori chef del campionato 2017 di pasticceria e scegliere anche quali far fare agli avversari. Alla fine della prova a lasciare il tendone è Malindi: Carlo e Tony si contenderanno la vittoria finale. Arriva Cristina Parodi e i due concorrenti dovranno preparare dolci da inserire nel loro bancone. Alla fine delle prove Benedetta annuncia il vincitore: è Carlo!

Bake Off Italia 2017: tra top e flop

Tra i momenti migliori di questa puntata, ma in generale di tutta la quinta edizione di Bake Off Italia, sicuramente le parentesi "storiche" fatte da Clelia che ogni volta, in occasione di dolci o torte particolari con un bel percorso da narrare, spiega con immagini, video e la sua inconfondibile voce qualcosa in più della preparazione o della storia di quel determinato prodotto. Come in questo caso, con la torta geometrica considerata dalla D'onofrio una "delle grandi mode della pasticceria moderna". Tra i momenti migliori anche la sfida "imitazione" con l'arrivo dei tre pasticceri più bravi dei campionati 2017 che hanno portato le loro opere. Tra i momenti più difficili e delicati la seconda prova tecnica per Malindi, messa in difficoltà dalla tensione della sfida. Ed è proprio questa torta a segnare il percorso della ragazza: Malindi lascia il programma. Tra i top ovviamente il vincitore: Carlo! (di Fabiola Granier)

