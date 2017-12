Beautiful / Sally ammette le sue colpe e viene arrestata (Anticipazioni 1 dicembre)

Beautiful, anticipazioni puntata 1 dicembre: non è necessario che Coco tradisca Sally. È la rossa, infatti, a confessare le sue colpe e ad essere arrestata.

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Beautiful potranno seguire oggi pomeriggio su Canale 5, a partire dalle ore 13:40. Essa verrà quasi esclusivamente dedicata alla strategia dei Forrester per incostrare Sally e accusarla di spionaggio industriale. Per questo è stata chiamata in causa Coco, alla quale è stato chiesto di tradire la sua stessa sorella, raccontando la verità sul furto dei bozzetti. Sulle prime la giovane stagista è apparsa titubante, soprattutto dopo avere appreso che Sally rischierà 15 anni di carcere oltre che il pagamento di 10 milioni di dollari. Successivamente, però, le parole di R.J. e il desiderio di dimostrare di non avere tradito i suoi datori di lavoro che in precedenza le avevano dato fiducia, convinceranno la giovane Spectra a dare la sua versione dei fatti: Coco sarà disposta a raccontare tutta la verità, anche se essa potrà avere delle terribili conseguenze.

Beautiful: Sally confessa e viene arrestata

Il senso di colpa di Sally sarà sempre più evidente nell'episodio odierno di Beautiful, durante il quale la rossa chiamerà Thomas: gli rinnoverà il suo dispiacere per averlo tradito nel peggiore dei modi e lo tranquillizzerà, precisando che in un modo o nell'altro riuscirà a farsi perdonare. Poco dopo, verrà raggiunta da Coco che la informerà sugli ultimi sviluppi della vicenda: i Forrester le hanno chiesto di dare la sua versione dei fatti e lei ha deciso di accettare, anche se tali parole potrebbero causarle l'arresto. La reazione di Sally a questa dichiarazione sarà sorprendente: dopo avere riferito alla sorella che non sarà necessario arrivare a tanto, la rossa si recherà alla Forrester Creations e, in presenza del tenente Baker e dei Forrester, si dirà pronta ad ammettere tutte le sue colpe. A quel punto, nel timore che tale confessione possa essere invalidata in tribunale, il tenente la arresterà e la porterà via, davanti agli occhi sconvolti di Thomas...

