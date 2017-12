CARLO / Il bergamasco in lizza per il titolo (Finale Bake Off Italia 2017)

Carlo, 36enne serramentista di Bergamo protagonista della puntata finale di Bake Off Italia 2017, sarà il vincitore? Stasera si gioca il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Carlo, finalista Bake Off Italia

PER IL BERGAMASCO È L’ORA DELLA VERITÀ A BAKE OFF ITALIA 2017

Sull’edizione 2017 di Bake Off Italia sta per calare il sipario. Infatti, nella prima serata di Real Time va in onda l’ultima puntata del talent culinario presentato da Benedetta Parodi nella quale sarà assegnato il prestigioso titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Un titolo al quale può giustamente ambire il 36enne bergamasco Carlo che, grazie ad un percorso di costante crescita, ha saputo guadagnarsi l’accesso a questa prestigiosa finale. Naturalmente per trionfare, Carlo dovrà primeggiare sugli altri due finalisti Tony e Malindi in tre prove molto complesse: la prima prova sarà basata sulla creatività con i concorrenti che dovranno andare a realizzare una cosiddetta torta geometrica ed ossia delle forme perfette, la seconda prova sarà incentrata sulla tecnica con richiesta di riprodurre in maniera fedele le torte proposte in gara dai finalisti del Sigep 2017 e nella terza prova sarà necessario allestire nel migliore dei modi una ipotetica vetrina della pasticceria.

IL SOGNO DI DIVENTARE UN PASTICCERE PROFESSIONISTA

Carlo è un 36enne serramentista che arriva dalla provincia di Bergamo e per la precisione da Casniago. Si è sempre definito un uomo semplice che ha messo e mette al primo posto la felicità della propria splendida famiglia ed è l’esempio vivente di come la costanza e la forza di volontà possano permettere di realizzare qualsiasi sogno. infatti, ha iniziato a cimentarsi nella preparazione di dolci come un semplice hobby che con il passare del tempo è diventata una grande passione che lo ha portato ad acquisire tecniche di preparazioni, conoscenza fino ad arrivare ad una meritata finale di Bake Off Italia. Tra l’altro, come lui stesso ha sottolineato nella scheda di presentazione, uno dei motivi che lo hanno spinto a partecipare a questo programma è la ferma volontà di trasformare la sua passione anche nella sua professione. Senza dubbio questo sogno è molto vicino dal diventare realtà.

