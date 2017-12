CODICE MERCURY/ Su Iris il film con Bruce Willis e Alec Baldwin (oggi, 1 dicembre 2017)

Codice Mercury, il film in onda su Iris oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Bruce Willis, Alec Baldwin e Miko Hughes, alla regia Harold Becker. La trama del film nel dettaglio.

Il film Codice Mercury va in onda su Iris oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola di genere thriller che è stata prodotta negli Stati Uniti e girata da Harold Becker nel 1998. Il film trae ispirazione dal romanzo Simple Simon di Ryne Douglas Pearson. I personaggi principali di questo lungometraggio sono Bruce Willis che interpreta Art Jeffries, Alec Baldwin nel ruolo del tenente colonnello Nicholas Kudrow e Miko Hughes, nella difficile interpretazione di Simon Lynch, Kim Dickens è Stacey e Carrie Preston nel ruolo di Emily Lang. Per la prima volta Bruce Willis e Alec Baldwin si sono ritrovati insieme sullo stesso set, il primo protagonista di molti film di successo come Trappola di cristallo che ne ha decretato la sua definitiva consacrazione, non meno del secondo che ha conosciuto la fama con Beetlejuice - Spiritello porcello di Oliver Stone e successivamente nei due film, in cui interpreta il ruolo di sciupafemmine, Una donna in carriera e Una vedova allegra... ma non troppo, che ne segneranno la sua scalata a Hollywood con l'interpretazione di ruoli sempre più importanti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CODICE MERCURY, LA TRAMA DEL FILM

Il Codice Mercury è un segreto codice militare usato nelle missioni spionistiche americane che ha fatto la fortuna del tenente colonnello Kudrow dell'NSA. Il codice viene decifrato da un bambino autistico, Simon, che deve essere a questo eliminato. Ma dopo l'uccisione dei genitori e la scomparsa del bambino l'Fbi si occupa del caso e lo affida ad Art Jeffries. L'agente Art ritrova il bambino e riesce a stabilire un legame con lui fondato sulla fiducia, capisce però che Simon è in pericolo e fugge con lui, arrivando a sfidare e a scappare da quegli enti governativi che dovrebbero proteggerli. La fuga è serrata e si trasforma in una lotta contro il tempo fino a sfociare nello scontro finale che vede Art Jeffries uccidere il suo rivale Nicholas Kudrow. Il film termina con la scena finale in cui l'agente dell'Fbi va a trovare Simon in ospedale e si abbracciano.

