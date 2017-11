COMPLOTTO DI FAMIGLIA/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock (oggi, 1 dicembre 2017)

Complotto di famiglia, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Karen Black e William Devane, alla regia Alfred Hitchcock. La trama del film nel dettaglio.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

ALFRED HITCHCOCK ALLA REGIA

Il film Complotto di famiglia va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 16.10. Questa pellicola è l'ultimo lungometraggio del regista Alfred Hitchcock realizzata nel 1976 e racchiude in sé i generi del thriller, della commedia e del giallo. Trae ispirazione dal libro The Rainbird Pattern di Victor Canning e fino all'ultimo il titolo del film rimase in sospeso. A pochi giorni dalla fine delle riprese Hitchcock decise che Family Pilot creasse sufficiente ambiguità con il suo duplice significato di complotto di famiglia e la zona di cimitero che la famiglia acquista per la sepoltura dei propri cari. Per le musiche il regista si affidò a John Williams, mentre per risparmiare sui costi di produzione, non volle attori famosi e così i ruoli di Fran e Arthur Adamson, Blanche Tyler e George Lumley, i 4 protagonisti del film, furono interpretati rispettivamente da Karen Black, William Devane, Barbara Harris e Bruce Dern. Ma ecco nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

COMPLOTTO DI FAMIGLIA, LA TRAMA DEL FILM

ll film racconta della vita di due coppie che finiranno alla fine per intrecciarsi. Ci sono Blanche Tyler che si guadagna da vivere facendo la medium mettendo in contatto delle vedone in lutto con il proprio marito, e George Lumley, tassista aspirante attore, che aiuta l'amica raccogliendo pettegolezzi utili per le sedute di Blanche. I coniugi Adamson invece, oltre alla gioielleria, rapiscono ricchi personaggi per poi rilasciarli dietro il pagamento di un riscatto sotto forma di diamanti che nascondono abilmente fra le gocce di cristallo del lampadario di casa. L'occasione della vita per Blanche e George capita quando sul loro cammino incontrano una ricca signora, Julia Rainbird, ossessionata dall'idea di non lasciare la sua eredità a qualche parente. L'unico rimasto è il figlio illegittimo di sua sorella, Blanche promette di ritrovarlo grazie ai suoi poteri, in cambio di 10.000 dollari. La coppia si mette subito alla ricerca del ragazzo, che alla fine si rivelerà Arthur Adamson, dato in adozione per evitare scandali quando era ancora neonato. Nell'affrontare peripezie e pericoli, Blanche e George scoprono oltre ai coniugi Adamson, anche i loro loschi traffici. George chiama la polizia per farli arrestare, Blanche rapita e narcotizzata dai coniugi Adamson dopo aver scoperto il rapimento di un vescovo svela il nascondiglio dei diamanti e il film si chiude con la stessa Blanche che strizza l'occhio alla telecamera.

