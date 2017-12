Cecilia Rodríguez/ "Ho chiarito con Francesco Monte": la confessione al Maurizio Costanzo Show

Cecilia Rodriguez, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha svelato di aver rivisto l'ex fidanzato Francesco Monte e di aver avuto un chiarimento con lui.

Cecilia Rodriguez, al massimo della sua popolarità dopo aver trascorso due mesi e mezzo nella casa del Grande Fratello Vip 2017 dove ha rivoluzionato totalmente la sua vita chiudendo l’importante storia d’amore con Francesco Monte, durata quattro anni e iniziandone una nuova con Ignazio Moser, è sempre più richiesta per serate, eventi ed interviste. La più piccola dei Rodriguez, dopo aver rilasciato la sua prima intervista televisiva a Verissimo, ieri sera, accompagnata dalla sorella Belen e dal fratello Jeremias, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show. Il marito di Maria De Filippi che aveva già ospitato Francesco Monte, le ha così chiesto del chiarimento avvenuto con l’ex fidanzato. “Si abbiamo chiarito, ci siamo visti, abbiamo parlato e poi ci siamo salutati. Abbiamo chiarito, era l’unica persona con la quale dovevo chiarire e adesso è tutto a posto”, ha dichiarato Cecilia. Anche Jeremias e Belen hanno ammesso di aver visto Francesco Monte e di aver chiarito con lui quanto accaduto con Cecilia. Dopo aver detto addio all’ex tronista, dunque, la Rodriguez è pronta per godersi l’amore con Ignazio Moser.

LA REAZIONE ALLE PAROLE DI MAURIZIO COSTANZO

Maurizio Costanzo, però, dopo aver ascoltato le parole di Cecilia Rodriguez, si è lasciato andare ad un elogio dell’ex fidanzato. Avendolo conosciuto e avendo apprezzato il suo atteggiamento, Costanzo, parlando di Monte ha detto: “È davvero una bella persona e mi dispiace che gli sceneggiatori del Grande Fratello Vip l’abbiano lasciato fuori da quella porta rossa per prendere una tranvata”. Nell’ascoltare tali parole, Cecilia è apparsa abbastanza infastidita preferendo restare in silenzio senza aggiungere altro. Non è una novità, comunque, l’apprezzamento che molte persone del mondo dello spettacolo stanno dimostrando nei confronti dell’ex tronista. Anche Cecilia, del resto, ha sempre parlato positivamente dell’ex fidanzato definendolo una persona meravigliosa che le ha salvato la vita.

