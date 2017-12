Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ L’atleta rifiuta l’invito della D’Urso (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Grande Fratello Vip 2: non saranno fra i protagonisti di Domenica Live, a confermarlo è stato l’atleta, che ha “asfaltato” gli opinionisti

01 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella casa del Grande Fratello Vip

A un passo dalla nuova puntata di Domenica Live, tutto il pubblico di Canale 5 continua a chiedersi se Ignazio Moser accetterà l’invito di Barbara D’Urso o se, così come Cecilia e Jeremias Rodriguez, sceglierà di disertare l’incontro previsto per la prossima domenica. A rispondere a questo quesito, di recente, è stato lo stesso ciclista che, intervistato da InterNaploli, ha ammesso di aver declinato l’invito della conduttrice: “Sono abituato a sentirmi dire qualsiasi cosa sul mio conto, ma comunque è una scelta mia quella di aver rifiutato l’invito della signora D’Urso. Devo proteggere la mia ragazza. Già è stata attaccata abbastanza”, ha affermato infatti Ignazio Moser, che ha inoltre aggiunto di non voler avere nulla a che fare con chi non ha avuto rispetto della persona che ama: “Le ha fatto del male e io non faccio ospitate per persone che non hanno avuto rispetto di Cecilia e soprattutto di chi le ha fatto del male mediatico. Quindi che dica ciò che pensa, non mi tocca nulla”. Barbara D’Urso replicherà con una frecciatina avvelenata?

GRANDE FRATELLO VIP2: BARBARA D’URSO ANCORA CONTRO IGNAZIO?

Non sembra esserci più alcun dubbio: Barbara D’Urso non ha per nulla gradito il rifiuto che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno riservato al suo invito. I due neo fidanzatini della casa del Grande Fratello Vip 2017, infatti, dopo essere stati al centro dei pomeriggi domenicali a causa della discussa questione dell’armadio, hanno scelto di non prendere parte ai nuovi dibattiti di Domenica Live; la conduttrice, però, non è rimasta con le mani in mano, e di recente, nel corso delle sue trasmissioni pomeridiane, ha lanciato quella che, agli occhi di tutti, è apparsa come una nuova frecciatina nei confronti di Ignazio Moser. “Luca che è una persona carina ed educata rispetta il fidanzato che c’è fuori, lui”, ha ammesso infatti la conduttrice, ribadendo , poco dopo, che “Luca rispetta. Così si fa nella vita, così mi hanno insegnato”. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Bitchyf.it, a sottolineare il riferimento al fidanzato di Cecilia è stato Marco Predolin, che presente nel parterre ha affermato che “Ogni allusione a persone è puramente casuale”.

