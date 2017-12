DAVIDE MERLINI È UMBERTO TOZZI/ Video, alla ricerca del bis (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Davide Merlini dopo aver interpretato Massimo Ranieri questa sera dovrà imitare un altro pilastro della musica italiana come Umberto Tozzi.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Davide Merlini a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI UMBERTO TOZZI

A Tale e Quale Show una puntata in cui verrà deciso il vincitore di questo torneo 2017 con tanti concorrenti ancora in lizza tra cui il giovanissimo Davide Merlini che dopo aver estasiato tutti la scorsa settimana con il suo Massimo Ranieri, questa sera è chiamato a prendere le sembianze di un altro numero uno della musica italiana come Umberto Tozzi. Un celebre artista del quale, secondo le anticipazioni, Merlino dovrà riprendere un medley con due tra i suoi successi più cantanti e di successo: Gloria e Ti Amo. A proposito di Ti Amo proprio in queste settimane Tozzi ha festeggiato con altri artisti ed amici di sempre i 40 anni dall’uscita di questo pezzo con cui è riuscito ad ottenere un successo clamoroso non solo in Italia ma anche all’estero. Un brano del 1977 con cui ha raggiunto il primo posto della classifiche anche in Francia, Svizzera e Svezia.

DAVIDE MERLINI, MERITATA VITTORIA DI SERATA

Nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Davide Merlini ha imitato Massimo Ranieri sulle note di Se bruciasse la città. Una esibizione di spessore che ha convinto non solo il pubblico presente in studio ma anche i membri della giuria tra i quali c’era anche lo stesso Massimo Ranieri. Merlini nello specifico, ha ottenuto dalla giuria i seguenti voti: 16 punti da Enrico Montesano che lo ha etichettato come il migliore di serata, 15 punti da Loretta Goggi e Christian De Sica che dunque lo hanno posizionato al secondo posto e 14 punti da Massimo Ranieri. Il totale è stato di 60 punti a cui poi se ne sono sommati ulteriori 10 per una meritata vittoria di serata mentre nella classifica generale Merlini si trova al quinto posto con un ritardo di 20 punti dal primo posto di Tullio Solenghi. Clicca qui per rivedere Merlini nei panni di Massimo Ranieri.

