DONNA IMMA POLESE/ Il castello delle cerimonie riceve un finanziamento dalla regione: è polemica

La trasmissione Il Castello delle Cerimonie, in onda il venerdì su REal Time, ha incassato un finanziamento regionale di quasi 80mila euro. Critiche per il programma di Donna Imma Polese.

01 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Donna Imma Polese e il suo “Castello delle Cerimonie” sono finiti nuovamente nell’occhio del ciclone. Il programma ambientato al Grand Hotel la Sonrisa di Sant’Antonio Abate e in onda il venerdì in seconda serata su Real Time ha ricevuto un finanziamento regionale di quasi 80mila euro. La notizia del finanziamento non è certo passato inosservato e sui social si è alzato un polverone: “Sarebbe veramente assurdo che soldi pubblici dei campani andassero a finanziare un programma televisivo che porta nelle case degli italiani il peggio del trash, dando un’immagine distorta e non veritiera della vera napoletanità che non ha nulla a che fare con quello che succede in quelle feste organizzate a La Sonrisa”, ha detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli dei Verdi. E ha aggiunto: “Qualora, nella risposta alla mia interrogazione, fosse confermato che quei quasi 80mila euro sono serviti a finanziare quella trasmissione, chiederò la revoca immediata del finanziamento e che quei soldi vadano a un prodotto che documenti la vera Napoli e i veri napoletani”, riporta Metrepolis Web.

LE PAROLE DI MATTEO GIORDANO

A chiarire la posizione della Sonrisa è stato Matteo Giordano, marito di Imma Polese erede del Boss delle cerimonie: “Un polverone che non ci appartiene. La società la Sonrisa non ha ricevuto neanche un centesimo da parte della Regione Campania. I fondi sono andati alla produzione non certo a noi”. Anche il regista Raffaele Brunetti - che ha curato i format “Il Boss delle cerimonie” e “Il Castello delle cerimonie” - ha risposto alle polemiche: “Le polemiche ci danno maggiore visibilità e questo va a nostro vantaggio. Così come accaduto per le prime puntate del Boss delle cerimonie, altamente contestato poi diventato un programma con uno share in crescendo. Abbiamo partecipato al bando pubblico attenendoci al regolamento e il nostro progetto è stato valutato con un totale di 74 punti, 4 in più rispetto al massimale per ottenere il finanziamento”. Il regista ha poi difeso il programma: “Non credo assolutamente che il programma mostri un lato trash di Napoli. Si tratta di mettere a fuoco un modo più spettacolare di affrontare il matrimonio, quello napoletano appunto. Ovviamente i fondi potenziano anche la qualità del lavoro fatto per la nuova seria de Il Castello delle cerimonie. Oggi si lavora di più e meglio”.

