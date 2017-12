Damiano Carrara/ Il giudice di Bake Off Italia 2017 amatissimo dalle donne: dall'Irlanda al successo

Damiano Carrara, il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017 è amatissimo dal pubblico femminile: dall'Irlanda al successo, ecco la gavetta del bel pasticcere

È sempre più amato dal pubblico di Bake Off Italia 2017 ma chi è davvero il talentuoso e affascinante Damiano Carrara? Il noto pasticcere è nato a Lucca nel 1985 e muove i primi passi nel mondo della ristorazione come bartender prima di trasferirsi in Irlanda. Nel 2012 trova stabilità in California dove, insieme al fratello Massimiliano, apre la pasticceria Carrara Pastries, che riscuote presto un grandissimo successo. La notorietà arriva però con la tv: Damiano in breve tempo diventa una stella di Food Network. Nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship, classificandosi secondo riuscendo però a vincere la puntata sul cioccolato di Cutthroat Kitchen 2015. Dopo continua la sua carriera da concorrente di cooking show nel 2016, partecipando alla 12esima stagione di Food Network Star. Giudice della 2° stagione di Halloween Baking Championship, approda poi alla giuria della nuova stagione di Spring Baking Championship.

IL SUCCESSO DI DAMIANO CARRARA

Nel 2016, insieme al fratello, scrive il suo primo libro, Dolce Italia, dedicato alla tradizione pasticceria della sua terra. Nel 2017 l'approdo a Bake Off Italia con un discreto bagaglio di esperienze tv, sia come concorrente che come giudice e così descrive questa nuova esperienza: "Sarò un giudice onesto perché l’onestà è il modo migliore per aiutare gli aspiranti pasticceri. Le critiche costruttive aiutano a crescere". In una recente intervista a Vanity Fair ha dichiarato: "Sono molto diversi i talent statunitensi da quelli italiani. In Italia, ci si trova a voler essere l’America ma è uno scenario che, a mio giudizio, non dovrebbe concretizzarsi mai. Invece, ancora, le prove sono costituite dalla riproduzione delle cosiddette “americanate”, con il risultato che i concorrenti spesso cascano. Vorrei si arrivasse ad esaltare l’italianità".

