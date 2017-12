Damiano dei Maneskin / X Factor 2017, Video: tacchi a spillo e lap dance, la performance toglie il fiato

Damiano David dei Maneskin, la band di X Factor 2017 ha letteralmente stregato il pubblico con la performance di ieri sera, tacchi a spillo e lap dance per il cantante.

01 dicembre 2017 Valentina Gambino

I Maneskin vinceranno l'undicesima edizione di X Factor? Probabile. Il gruppo capitanato da Damiano David, sembra mettere tutti d'accordo, esattamente come la performance musicale di ieri. Il giovanissimo frontman (il cantante ha appena 19 anni), racchiude dentro di sé una carica ed una energia davvero non comuni. La band romana è formata da quattro giovani talenti che insieme faticano ad arrivare agli 80 anni d'età. Anni addietro, lo stesso interesse (o simile), si era mostrato per un camaleontico Marco Mengoni quando ancora intimidito dal successo e dal carattere di Morgan (suo vocal coach), dava il meglio di sé proponendo delle esibizioni straordinarie e indimenticabili ancora adesso. Damiano ha lo stesso bizzarro fascino, da perfetto animale da palcoscenico capace di catturare l'attenzione e di portare sul palcoscenico una esibizione perfetta, con tanto di tacchi a spillo e alle prese con una lap dance. Audace, trasgressivo e scenicamente inattaccabile. Si tratta di chimica e quella, sembra di certo non mancare al giovane David: “Quella cosa ce l’hai o non ce l’hai, si chiama attitudine, altrimenti non basta indossare la giacca di pelle” affermava proprio ieri Damiano: possiamo dargli torto?

Damiano David, l'inattaccabile fascino dei Maneskin

Ad un passo dalla finale di X Factor 2017, Damiano ed i Maneskin, stanno continuando a portarsi a casa consensi, piacendo sia al pubblico che alla critica. Ma non solo, la loro fanbase è decisamente mista: grandi e piccini, per un mix vincente che potrebbe consacrare la band alla vittoria. David piace alle ragazzine così come agli uomini, le donne e la totale globalità. Repubblica quindi, lo definisce perfino un talento "fluido", capace di interessare la massa senza però conformarsi alla stessa. Eseguendo la cover dei Kiss this dei The Struts, gli stivali e la lap dance, hanno donato al pubblico di X Factor "il colpo di grazia" verso la "beatitudine" collettiva. Anche i giudici sono rimasti assolutamente senza parole: “L’avessi fatto io sarei sembrato Paolo Brosio che fa parkour”, ha confessato Fedez. Proprio il rapper, aveva affermato di non avere molto simpatia per la band ma di rivelarne l’oggettivo talento scenico. L’anno scorso ha vinto proprio una band, i Soul System che fatichiamo a ricordate. Questa volta, i Maneskin sono già destinati a lasciare il segno.

