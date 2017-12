Don Antonio Polese/ Il Castello delle Cerimonie chiude in bellezza ricordando il suo re

Don Antonio Polese torna al suo Castello delle Cerimonie che chiude in bellezza questa sua stagione ricordando il suo re morto lo scorso anno lasciando alla figlia la sua eredità "tv".

01 dicembre 2017 Hedda Hopper

Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie

Don Antonio Polese torna protagonista nel suo regno e in tv in questa ultima puntata de Il Castello delle Cerimonie. La prima stagione senza Don Antonio Polese è andata bene e gli ascolti sono stati lusinghieri per Real Time ma questa sera ci attende il gran finale che non poteva non chiudersi così come è successo in apertura di stagione, con un ricordo a Don Antonio Polese. Nella prima puntata abbiamo visto la famiglia e gli amici del boss pronti a commuoversi davanti all'arrivo di un busto che ritraeva Don Antonio Polese e anche questa sera la commozione non mancherà. I fan lo ricordano ancora con affetto ma hanno apprezzato anche l'arrivo di Donna Imma Polese, sua figlia, alla guida del programma e del Castello.

UN ALTRO ADDIO A DON ANTONIO POLESE

Don Antonio Polese è amato e ricordato dal suo pubblico e dagli amanti del trash e non solo per la sua vita sfarzosa e piena di eccessi ma anche per il suo modo di essere operaio e volto incline alla tv. Don Antonio Polese non sarà più il boss delle cerimonie, almeno non nel senso stretto della parola, ma il ricordo di lui è rimasto indelebile alla Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove si è spento all'età di 80 anni qualche giorno dopo il malore e l'infarto che lo avevano portato in ospedale. La sua vita è stata una partita a scacchi fatta da scelte importanti e da sogni nel cassetto a cominciare dalla voglia di fare il ciclista ma finendo col seguire le orme del padre diventando macellaio. Solo alla fine degli anni ottanta ci fu la svolta, quando decide di usare la Sonrisa come posto da sogno per i matrimoni. Questa sera avremo modo di dirgli addio ancora una volta sperando che Il Castello, chiunque sia il suo re, torni presto.

