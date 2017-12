Donatella Rettore / Tale e Quale Show, l’appello a Conti e la smentita: “Mai parlato male di Marco Carta!”

Donatella Rettore a Tale e Quale Show, la cantante lancia l'appello a Carlo Conti per riprenderla nel programma e poi smentisce di avere parlato male di Marco Carta.

01 dicembre 2017 Valentina Gambino

Donatella Rettore (Foto, LaPresse)

Donatella Rettore vuole tornare a Tale e Quale Show. Questa sera l'ammiraglia Rai trasmetterà l'ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti e per l'occasione, verrà anche eletto il Campione dei Campioni tra i protagonisti della passata stagione e l'attuale. La particolare cantante, in queste ore ha lanciato sui social quasi una sorta di "petizione" per farla ritornare in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai e così, raggiunta da gay.it ha fatto chiarezza su ciò che desidera attualmente. Come ben sapete, Rettore ha dovuto abbandonare la trasmissione del venerdì sera per importanti problemi di salute. L'artista esordisce spiegando che la sua volontà di rimettersi in gioco, era dettata dalla voglia di proporre al conduttore la sua esibizione imitando il ricordo di Mariangela Melato: "Quando accettai di partecipare al programma, avevo un progetto ben preciso circa i personaggi che avrei dovuto interpretare. Purtroppo, però, quel contratto non è stato rispettato. Pensa che alcuni dei personaggi che avrei dovuto fare mi sono stati “scippati” in corsa", ha confessato.

Rettore dopo Tale e Quale: “Non ho mai parlato male di Carta!”

Donatella Rettore, intervistata da gay.it, svela dettagli inediti riguardo il suo abbandono di Tale e Quale Show. Lei avrebbe voluto interpretare dei precisi personaggi più nel suo stile: "Come Lady Gaga in Million Reasons", ma qualcosa è andato storto: "Ma sai cosa mi dicevano? No, quella canzone non la conosce nessuno. Ma che palle! Tutto questo mi ha causato molto stress". La bionda ha comunque abbandonato per motivi di salute e le sue parole lo ufficializzano ancora una volta: "Sono andata via con 39 di febbre e i medici mi han chiaramente detto: “Rettore, lei si deve fermare e non la lasceremo mai andare via!”. Il prossimo step era la dialisi". Poi confida che le piacerebbe ritornare durante la prossima stagione ma, inavvertitamente lancia pure uno scoop: "Si vocifera che la prossima edizione sarà con persone comuni. Io ho lasciato un percorso a metà e vorrei portarlo a termine". In ultimo Rettore, smentisce di aver parlato male di Marco Carta definendolo “Carta straccia”: “Non l’ho mai detto. Non conosco la sua discografia, è vero, ma è un ragazzo per bene”.

© Riproduzione Riservata.