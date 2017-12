FEDERICO ANGELUCCI È EDUARDO DE CRESCENZO/ Video, secondo in classifica (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Federico Angelucci dopo aver vestito i panni di David Bowie questa sera dovrà proporre l’imitazione di Eduardo De Crescenzo.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Federico Angelucci a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI EDUARDO DE CRESCENZO

Carlo Conti presenta questa sera l’ultima puntata del torneo di Tale e Quale Show nel quale verrà deciso il nome del vincitore con diversi protagonisti ancora in lizza per il titolo tra cui l’ottimo Federico Angelucci. Per l’ex vincitore di Amici dopo che la scorsa settimana si è misurato nel ricordo di David Bowie sulle note di un successo planetario come Starman, questa sera è toccata in sorte l’imitazione di un vero e proprio poeta della musica italiana come Eduardo De Crescenzo. Secondo le anticipazioni il brano designato per l’imitazione è il celebre Ancora, uscito nel febbraio del 1981 sotto l’etichetta Ricordi nel formato Ancora. Un pezzo che il cantautore presentò al Festival di Sanremo di quell’anno arrivando alla finalissima e aggiudicandosi un premio speciale istituito dalla Giuria per la migliore Interpretazione. Questo straordinario successo musicale fece anche da lancio all’omonimo album di De Crescenzo.

FEDERICO ANGELUCCI, QUINTO DI SERATA

Nella scorsa settimana nella seconda puntata di Tale e Quale Show, Federico Angelucci ha nuovamente sorpreso tutti positivamente proponendo una indovinata e non semplice imitazione del duca nero David Bowie sulle note del brano Starman. Una performance salutata con una standing ovation dal pubblico presente in studio e con ottimi voti da parte della giuria: per Enrico Montesano la performance di Angelucci è stata da quinto posto per cui 12 punti per un giudizio che è stato condiviso nella sostanza anche da Loretta Goggi e del quarto giudice di serata Massimo Ranieri mentre per Christian De Sica l’interpretazione è stata meritevole di 13 punti per un totale di 49 punti ai quali se ne sono aggiunti ulteriori 5 nella seconda fase di votazione. In classifica generale ora è secondo con 117 punti a 5 di distanza da Tullio. Clicca qui per rivedere Federico Angelucci nei panni di David Bowie.

