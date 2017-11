FILIPPO BISCIGLIA È VASCO ROSSI/ Video, il conduttore prova a chiudere in bellezza (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia dopo aver interpretato Enrico Ruggeri questa sera dovrà imitare l’amato rocker emiliano Vasco Rossi.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Filippo Bisciglia a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI VASCO ROSSI

Torna l’appuntamento con il torneo di Tale e Quale Show. Tra le esibizioni più attese c’è senza dubbio quella di Filippo Bisciglia che dopo aver vestito i panni di Enrico Ruggeri dovrà letteralmente trasformarsi nel rocker emiliano Vasco Rossi. Secondo le anticipazioni presenti sul web, il brano assegnato al conduttore di Temptation Island dovrebbe essere un medley tra due canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come Vita spericolata e Un senso. Vita spericolata è un pezzo del 1983 scritta dallo stesso Vasco Rossi in collaborazione con Tullio Ferro e presentata in quella edizione del Festival di Sanremo. Venne inserita nell’album Bollicine e nonostante lo scarso successo ottenuto nella kermesse musicale, è diventata un vero e proprio inno generazionale nonché tra le canzoni più conosciute ed amate di sempre del panorama nostrano.

FILIPPO BISCIGLIA AI PIEDI DEL PODIO

Nella precedente puntata di Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia si è trasformato in maniera impeccabile in Enrico Ruggeri interpretando il brano Mistero. La sua è stata una interpretazione intensa, caratterizzata da una voce molto simile con una gestualità che assieme ad una buona somiglianza fisica ha permesso di apprezzare una performance di qualità. Nello specifico la giuria ha così votato: Enrico Montesano gli ha dato 11 punti, Christian De Sica 12, per Loretta Goggi è stato meritevole di 13 punti mentre per il quarto giudice di serata Massimo Ranieri l’esibizione era da secondo posto per cui 15 punti. Il totale è stato di 51 punti a cui se ne sono aggiunti altri 5 permettendogli di chiudere al quarto posto di serata. La classifica generale vede invece Bisciglia al nono posto a quota 90 ed abbastanza attardato nei confronti dei primi. Clicca qui per rivedere Bisciglia nei panni di Enrico Ruggeri.

© Riproduzione Riservata.