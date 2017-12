FRATELLI DI CROZZA/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: il comico imita Alessandro Di Battista

Questa sera, venerdì 1 dicembre, alle 21.25 sul Nove va in onda un nuovo appuntamento con Fratello di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza.

01 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Come ogni venerdì, anche oggi 1 dicembre alle 21.25 sul Nove (tasto 9 del telecomando) va in onda “Fratelli di Crozza”, il one man show del comico genovese. Questa sera Maurizio Crozza vestirà i panni di Alessandro Di Battista: nelle scorse settimane il rappresentate del Movimento 5 Stelle ha annunciato via Facebook che non si ricanterà in Parlamento alle prossime elezioni. Crozza/Di Battista svelerà i veri motivi che lo hanno portato a questa decisione. In questa settimana Di Battista è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7: “Beppe è un mio amico, mi ha sempre capito e mi sono sentito capito anche questa volta. Prima di entrare in Parlamento mi occupavo di reportage e cooperazione internazionale, vorrei tornare a fare quello. Quindi quando finirà la legislatura, come tutti dovrò cercami un lavoro”, ha detto rivelando i progetti per il futuro. Di Battista ha poi svelato di aver preso da tempo questa decisione: “La decisione di non ricandidarmi l'ho presa già nel 2014 ma nessuno mi ha mai creduto... Oggi mi fanno i complimenti dei parlamentari alla quarta o quinta legislatura, dicono che sono stato coraggioso ma se gli suggerisco di farlo anche loro, abbassano gli occhi e se ne vanno”.

Inoltre non mancheranno riferimenti alla strettissima attualità riletta con parodie, mise en scène, canzoni, monologhi brucianti del comico.

