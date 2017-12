Francesco Monte tronista? /Uomini e donne, la benedizione di Raffaella Mennoia è già arrivata

Non si fa altro che parlare di Francesco Monte e se qualcuno lo rivuole sul trono a Uomini e donne, altri lo vogliono come naufrago all'Isola dei Famosi 2018, lo rivedremo in tv?

01 dicembre 2017 Hedda Hopper

Francesco Monte

L'uomo del momento sembra essere proprio Francesco Monte. Dopo essere stato lasciato in diretta al Grande Fratello Vip la sua vita è cambiata e non solo perché la sua vita privata è finita sotto la lente ma perché si sono aperte per lui tutte le strade di molti programmi, almeno in teoria. Dopo una vita passata in sordina dopo l'uscita di scena da Uomini e donne, sembra proprio che l'ex corteggiatore e tronista pugliese abbia voglia di rivalsa e di tornare in pista. Sono tante le voci che vogliono il pugliese nel cast della nuova Isola dei Famosi 2018 ma non si placano quelle che lo danno per certo di nuovo a Uomini e donne. Francesco Monte potrebbe essere il nuovo tronista? Sembra proprio di no anche se le voci sempre più insistenti a riguardo.

L'AMICIZIA CON RAFFAELLA MENNOIA INDICA IL SUO RITORNO NEL PROGRAMMA?

Nei giorni scorsi l'ex tronista è tornato all'ovile almeno via social. Raffaella Mennoia ha iniziato a seguire Francesco Monte sui social e lui ha ricambiato con favore soprattutto quando la bella redattrice ha deciso di dedicargli una frase e un link che ha condiviso su Instagram. Franceso Monte ha gradito, ha ringraziato per il gesto e ha commentato con un bel cuore, ma questo significa davvero che tornerà in trasmissione? I tempi non sono maturi per lui e l'arrivo sul trono dei nuovi tronisti che dovrebbero rimanere in caricara fino a maggio, o quasi, lasciano pensare che siano solo voci destinate a scemare magari proprio da gennaio quando il tronista potrebbe approdare in Honduras per l'Isola dei Famosi.

